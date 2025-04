UE sanciona a Apple y Meta con multas por €700M por ley antimonopolio

(Bloomberg) -- Apple Inc. y Meta Platforms Inc. fueron sancionadas por la Unión Europea con multas relativamente modestas, que ascienden a un total de €700 millones (US$798 millones), por infringir las estrictas nuevas normas antimonopolio para las grandes tecnológicas, tras las advertencias de duras represalias por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los reguladores de la UE impusieron las sanciones —€500 millones a Apple y €200 millones a Meta— en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que incluye una lista de lo que pueden y no pueden hacer los gigantes de Silicon Valley.

Las sanciones son mucho menores que las impuestas anteriormente en virtud de la legislación tradicional de la UE en materia de competencia, y es probable que se consideren un intento de evitar provocar aún más a Trump, quien recientemente impuso una serie de aranceles a las economías mundiales. Trump ha señalado específicamente las regulaciones tecnológicas de la UE como el tipo de barrera comercial no arancelaria contra la que están dirigidos sus llamados aranceles recíprocos.

La Comisión Europea afirmó que Apple no había permitido a los desarrolladores incluir enlaces desde su App Store para realizar ventas fuera del mercado de la empresa.

El modelo de negocio de Meta para los servicios sin publicidad en Instagram y Facebook también infringió la ley tecnológica, que otorga a los reguladores la facultad de imponer multas de hasta el 10% de los ingresos anuales globales de una empresa.

Las multas son las primeras impuestas en virtud de la DMA. Ambas empresas deben cumplir la decisión de la UE en un plazo de 60 días, o se enfrentarán a nuevas sanciones económicas.

Apple también fue advertida de que su nueva estructura de tarifas para los desarrolladores de aplicaciones, un plan ideado para cumplir con las normas de la UE, no se ajusta al reglamento de la UE sobre las grandes tecnológicas.

Apple respondió con dureza a la sanción de la UE, acusando a los reguladores del bloque de discriminar a la empresa y de obligarla a ceder su tecnología de forma gratuita. La empresa con sede en Cupertino (California) anunció que apelará la multa ante los tribunales de la UE. El año pasado, la empresa fue sancionada con una multa de €1.800 millones por excluir a sus rivales de streaming musical en el iPhone.

Meta también respondió afirmando que la UE “está intentando perjudicar a las empresas estadounidenses de éxito, mientras permite que las empresas chinas y europeas operen con normas diferentes”.

