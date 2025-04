Tras oponerse a las reservas, los grandes bancos de EE.UU. ahora capean turbulencias gracias a ellas

(Bloomberg) -- Los grandes bancos estadounidenses navegan en un entorno agitado apenas dos años después de la última ronda de turbulencias, esta vez sin que casi nadie cuestione la capacidad del sector para capear lo que se avecina. Esto se debe a la abundancia de capital, irónicamente gracias a la acumulación de reservas financieras, a la que los banqueros se oponían mayoritariamente.

“Este es el momento de máximo capital para el sector”, afirma Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo Securities. “Cuando se mira el conjunto de capital, reservas y poder de ganancia, los bancos son tan resistentes como lo han sido en un par de décadas”.

El capital de 20 de los mayores bancos estadounidenses aumentó en más de US$175.000 millones en los últimos tres años. De este modo, el indicador más vigilado, el capital ordinario de nivel 1, ascendía a casi US$1,3 billones a finales del mes pasado.

Hay tanto dinero en efectivo dando vueltas que los banqueros están planeando devolver más a los accionistas. Un recuento preliminar muestra que 20 de los mayores bancos recompraron al menos US$26.560 millones en acciones en el primer trimestre. Esto incluye US$7.100 millones de JPMorgan Chase & Co. y US$4.500 millones de Bank of America Corp., donde el director financiero, Alastair Borthwick, dijo que había “cierta flexibilidad” para más. Citigroup Inc, que ha ido a la zaga de sus homólogos en cuanto a recompras, está llevando a cabo una recompra masiva de US$20.000 millones en los próximos dos años.

Para los observadores del sector como Mayo, se trata de un cambio de péndulo tardío, después de que los bancos se vieran empujados a acumular capital tras la Gran Crisis Financiera y en previsión de los mayores requisitos propuestos por los reguladores de la era Biden para cumplir las normas internacionales de Basilea III.

La propuesta, que siguió a varias quiebras de grandes bancos en 2023, exigía un aumento agregado del 16% en el capital común de nivel 1 para los prestamistas con más de US$100.000 millones en activos. Conocido como CET1 en la jerga bancaria, es el capital de mayor calidad que puede absorber pérdidas de la forma más eficiente.

Los banqueros han luchado duramente contra los recargos, y opositores como el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, los calificaron de “enormemente decepcionantes”. Ahora esperan una revisión más amistosa por parte de los reguladores, ya que el cambio en el gobierno estadounidense ha puesto la actualización en pausa indefinida.

Aunque Mayo abogó por un mayor capital en 2010, desde entonces el número de complejas normas de capital “se ha ido por la borda”, afirmó, lo que dificulta a los bancos estadounidenses competir con bancos extranjeros e instituciones financieras no bancarias.

