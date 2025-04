Tamara Gorro se deja querer en Barcelona: "Es mucha carga de emoción"

Tamara Gorro se ha dejado ver este miércoles, 23 de abril, día de Sant Jordi, firmando su libro en Barcelona, 'Ahora que vuelvo a vivir', y lo ha hecho con una sonrisa en su rostro, abrazando a todos sus seguidores y dándoles todo el cariño que necesitan.

"Mucha carga de emoción porque mis firmas son muy intensas, viene muchísima gente y es bonito", decía la colaboradora de televisión cuando atendía a los medios de comunicación. "Siento que estamos pocos escuchados, incluso por nuestro propio entorno y tiene que conectar con alguien para desahogarse", explicaba al ser preguntada por el encuentro con sus seguidores.

En cuanto a cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida tras haber superado una depresión, aseguraba que "todavía" se está descubriendo, pero la nueva Tamara "me tiene abrumada, sigue siendo súper intensa, pesada de narices... la estoy descubriendo, todo eso y más".

Hace unas semanas presentaba su último libro, 'Ahora que vuelvo a vivir', en el que narra esa superación y también sus trastornos alimenticios y hoy lo presenta a su público catalán con una intención clara: "Dar naturalidad porque en la vida todo es normal si nosotros mismos le damos esa naturalidad, quiero sentirme libre".

Precisamente, ha sido el trastorno de alimentación lo que más le ha costado exponer en el libro porque "no estoy curada, pero he superado una depresión que casi me lleva por delante, así que esto lo voy a superar".

En cuanto a si le preocupan que sus hijos se enteren de estos baches, Tamara se mostraba muy clara: "Mis hijos nunca ven la tele, no ven redes sociales, no saben nada, no van a coger un libro", por lo que no hay riesgo, pero "quiero que mis hijos sepan todo lo de su madre, cuando sean mayores".

Por último, siempre hablando de forma positiva de él, la influencer desvelaba que Ezequiel Garay ha sido un apoyo principal durante este tiempo y que "va a ser mi familia siempre, toda la vida y quiero que esté dentro siempre de mi vida porque es muy buena persona".