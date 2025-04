Senado mexicano impugnará candidatos en elección judicial por presuntos nexos con narcos

Ciudad de México, 23 abr (EFE).- El Senado mexicano impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una veintena de candidatos a juzgadores, en la elección del próximo 1 de junio, presuntamente ligados al narcotráfico, informó este miércoles el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

El martes, Fernández Noroña expuso a medios que han "detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder" al Poder Judicial mediante las elecciones del 1 de junio y llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a retirar esas candidaturas.

Ante ello, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que será el Senado mexicano y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y no la autoridad electoral, los que resuelvan si algún candidato a la elección judicial no cumplen requisitos de elegibilidad, entre ellos el de probidad.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Fernández Noroña consideró que "estamos en buen tiempo" para retirar, antes de la jornada electoral del 1 de junio, a los candidatos que no cumplan con el perfil de probidad que se requiere para formar parte del sistema de justicia.

"Vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas", dijo el presidente del Senado mexicano, y añadió que "no se trata de un capricho ni de veto en contra de alguna persona, sino de evitar que participen en la jornada personas que hayan defendido a narcotraficantes o que de manera sistemática hayan entregado amparos para liberarlos de la cárcel".

Fernández Noroña agregó que las candidaturas que no son idóneas "no pasan de una veintena" de casos excepcionales y avisó que no dará nombres de los candidatos.

No obstante, el senador señaló que, en su momento, se conocerán a las personas que se hayan impugnado desde el Legislativo.

El presidente de la Cámara Alta consideró que se deben retirar las candidaturas en los casos excepcionales, antes del proceso electoral.

"Estamos a tiempo, pues se trata de una señal de alerta que hay que atender", advirtió el parlamentario.

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos de la primera elección popular del Poder Judicial que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.

Además, la agrupación civil Defensorxs documentó 13 "candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades" en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta, entre otros, a Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99,7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios. EFE