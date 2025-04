Osasuna prueba su ambición ante un Sevilla a la espera del 'efecto Caparrós'

Pamplona/Sevilla (España), 23 abr (EFE).- Osasuna con ambición y el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva, algo que no ha logrado en este curso, se mide al Sevilla, que viaja rodeado de un ambiente de decepción después de que el reencuentro de Joaquín Caparrós con el banquillo no fuera el esperado, pues el equipo no pasó del empate (1-1) en el Sánchez-Pizjuán ante el Alavés

Los tiempos han cambiado por El Sadar en tan solo dos semanas en las que el equipo ha pasado de mirar con cierta preocupación a los puestos de abajo a hacerlo a la zona noble de la tabla o lo que es lo mismo, a Europa.

La palabra que hasta hace unos partidos parecía ya aparcada ha vuelto a resurgir con fuerza, gracias a las victorias ante el Girona y el Valladolid que permiten a los de Vicente Moreno acariciar la permanencia de manera virtual y situarse a un solo puesto de los diez mejores.

"Que a estas alturas podamos estar hablando de esto me da alegría. Tenemos una afición que se merece poder estar en la parte final pensando en esta opción, pero para ello hay que ganar mañana", ha afirmado Moreno sobre la vía europea.

Osasuna supo mantenerse firme en los minutos finales para llevarse los tres puntos de Valladolid (2-3) gracias a los goles de Rubén García y Budimir por partida doble. Con 41 puntos, el descenso se sitúa ya a diez.

Dentro de una temporada con varias idas y venidas en cuanto a regularidad de resultados se refiere, el nombre de Budimir está sonando con más fuerza que nunca. El balcánico ya ha igualado su mejor marca como rojillo, con 18 tantos, que le ponen en el tercer escalafón del pichichi.

A sus casi 34 años, sigue coleccionando elogios. Especialista desde los 11 metros y con la testa, el delantero amenaza a un Sevilla que no se puede permitir una derrota.

"El Sevilla, con indiferencia de la clasificación, tiene un plantillón, muy buenos jugadores. Compite y tiene piezas que son capaces de ganar un partido por sí solas", ha opinado el técnico valenciano sobre el cuadro andaluz.

Osasuna parece haber tomado la medida a su próximo rival. Los hispalenses apenas han ganado en una de sus seis últimas visitas a Osasuna (0-2, temporada 20/21).

Los de Tajonar cuentan con las bajas de Raúl y Moncayola, este último una pieza muy necesaria para el medio campo. Por su parte, Bryan espera tener minutos tras no obtener el premio en Valladolid en su regreso a la convocatoria.

El entrenador de Osasuna ha convocado a 23 jugadores para la trigésimo tercera jornada de la Liga EA Sports: S. Herrera, Aitor Fdez., P. Valencia, Juan Cruz, Unai García, Herrando, Areso, R. Peña, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Torró, Ibáñez, Aimar, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Iker Muñoz y A. Osambela, Budimir, Bryan, Jose Arnaiz y Sixtus.

En el caso del Sevilla, a falta de seis jornadas para la conclusión del campeonato, está a seis puntos de los puestos de descenso por lo que los números y las sensaciones ofrecidas en el estreno del utrerano, que sustituyó a Xavi García Pimienta, dejan dudas en esta recta final del curso, al que se llega tras enlazar cuatro derrotas seguidas y un empate.

Caparrós reconoció tras el partido el mal juego y destacó que, al llegar la próxima cita entre semana, lo que debían a hacer era recuperar bien del desgaste físico e intentar corregir los errores que sufrieron, como el que propició el empate del Alavés en la prolongación de la primera parte.

Para Pamplona, al equipo se le sumó el martes un nuevo inconveniente en forma de lesión, la del centrocampista Sambi Lokonga, que fue convocado para la cita del domingo, aunque no jugó, y que ahora, en un entrenamiento, sufrió una lesión miotendinosa en los isquiotibiales del muslo derecho que, previsiblemente, le hará perderse lo que resta de campaña.

El internacional belga se une a la lista de lesionados de larga duración que está formada por el central francés Tanguy Nianzou, el extremo suizo Rubén Vargas y el delantero nigeriano Akor Adams.

Caparrós, por contra, recupera al central Kike Salas, quien ante el Alavés cumplió sanción por acumulación de amonestaciones, motivo por lo que ahora será baja el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien vio la quinta tarjeta amarilla.

Kike Salas puede recuperar su sitio en el centro de la defensa que había ocupado el jugador del filial Ramón Martínez, mientras que la ausencia de Gudelj en el centro del campo le daría sitio en el 'once' titular el suizo Djibril Sow, que salió en la segunda parte.

Otro suplente en la vuelta en su cuarta etapa de Caparrós fue Saúl Ñíguez, quien salió en el inicio de la segunda mitad por el extremo izquierdo nigeriano Chidera Ejuke, que sería ahora el que se quedaría en el banquillo de inicio.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Torró; Rubén García, Pablo Ibáñez, Aimar; y Budimir.

Sevilla: Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Lukébakio, Agoumé, Sow, Ejuke o Saúl Ñíguez; Peque e Isaac Romero.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (C. Cántabro).

Estadio: El Sadar.

Hora: 19:00 horas (17:00 GMT).

Puestos: Osasuna (11º, 41 puntos), Sevilla (15º, 37 puntos)

La clave: El momento de Ante Budimir.

El dato: Una victoria en las seis últimas visitas del Sevilla a Pamplona.

La frase:

. Vicente Moreno, entrenador del Osasuna: “Que a estas alturas podamos estar hablando de esto (Europa) me da alegría”.

. Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla: "Tenemos que transmitir que somos ambiciosos y que queremos sumar de tres en tres".

Altas: Kike Salas en el Sevilla.

Bajas: Moncayola y Raúl (lesión) en el Osasuna y Gudelj (sanción), Tanguy Nianzou, Rubén Vargas, Akor Adams y Sambi Lokonga (lesión) en el Sevilla.

Apercibidos: Lokonga, en el Sevilla. EFE

le/mg/agr/cmg/og