ONU moviliza a 17 líderes, incluido Sánchez, antes de la COP30: "No podemos permitir desvíos en compromisos climáticos"

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha movilizado a 17 líderes antes de la COP30 para pedirles que incrementen sus esfuerzos para presentar las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) "más robustas posibles" y para reclamarles que aumenten su apoyo a los países en desarrollo, "los menos responsables del cambio climático pero los que sufren sus peores efectos".

"Ha sido una de las reuniones más diversas de jefes de Estado centradas en el clima que hemos tenido desde hace tiempo. Y aún así, lo que he oído ha sido un mensaje unificado. Sí, nuestro mundo se enfrenta a enormes obstáculos y a una multitud de crisis. Pero no podemos permitir que los compromisos climáticos se desvíen de su curso", ha señalado Guterres ante los medios de comunicación.

La reunión ha contado con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha participado por videoconferencia acompañado de la vicepresidenta tercera y presidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. A su vez, también han tomado parte el presidente chino, Xi Jinping; la Unión Europea (UE); y líderes de importantes asociaciones regionales, como la Unión Africana, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Alianza de los Pequeños Estados Insulares y la Comunidad del Caribe (CARICOM), entre otras.

De acuerdo con el secretario general de la ONU, los líderes se han comprometido a presentar "planes ambiciosos y sólidos lo antes posible". De hecho, Xi Jinping ha asegurado que Pekín presentará sus NDC y que estas cubrirán "todos los sectores económicos y todos los gases de efecto invernadero", la primera vez que China aclara este punto, según Guterres. Con respecto a la ausencia de Estados Unidos (EEUU), ha incidido en que hay que mirar a "la complejidad de la sociedad estadounidense" --el sector privado y los gobernadores-- y no sólo a las posiciones sostenidas por los líderes del país".

En su intervención, Sánchez ha recordado las consecuencias de la dana en Valencia; ha subrayado que la gravedad del momento actual exige una acción "decidida, responsable y basada en la ciencia"; y ha destacado que la única vía para hacer frente al cambio climático es "actuar de forma unida, con más multilateralismo".

Además, ha señalado que la transición ecológica y justa no solo es "esencial" para proteger el planeta, sino que representa una oportunidad económica. En este sentido, ha recordado que el liderazgo de España en crecimiento económico se debe, "en parte, a su apuesta por la agenda climática, el despliegue de las energías renovables y la transición energética". Por último, ha destacado que para que la COP30 sea un éxito será fundamental alcanzar un acuerdo ambicioso en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar este año en Sevilla.

EL CONTEXTO NO ES "FAVORABLE" A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En un encuentro con periodistas previo a la reunión, un alto funcionario brasileño destacó que Brasil está tratando de impulsar la movilización de cara a la COP30 ya que son conscientes de que "el contexto internacional no es favorable a las discusiones y al progreso en lo que tiene que ver con el cambio climático".

En cuanto al cronograma para las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), señaló que esperan que septiembre sea "la fecha límite natural" para que puedan procesar la información. De manera más general, recordó a los medios que para Brasil es muy importante "mostrar al mundo las consecuencias" de las negociaciones climáticas son "acción, resultados, ejemplos y soluciones".

"No tengo nada en contra de las negociaciones; como saben, he sido negociador durante muchos años. Pero creo que, a estas alturas, ya hemos negociado lo suficiente como para mostrar mucha más acción. Y creo que el público en general espera más acción, incluso para creer en el proceso. Y como queremos fortalecer el multilateralismo, tenemos que demostrar que (esto) no se trata sólo de negociar documentos, sino de las consecuencias de los documentos que hemos negociado. Así que espero que con esta movilización y otras iniciativas, podamos llegar a la COP30 con una dinámica muy diferente y positiva", resaltó.

Sobre la organización en sí de la COP30, explicó que aún no se han enviado las invitaciones a los líderes mundiales y que el evento contará con una "dinámica" diferente a ediciones pasadas, ya que la cumbre de líderes se celebrará días antes de la apertura de la propia Cumbre.

En el mismo encuentro, un alto funcionario de la ONU señaló que son conscientes de cuál es la situación geopolítica pero que "el mundo sigue avanzando" al ser preguntado sobre qué mensaje trasladaría a los líderes mundiales sobre la ausencia de Estados Unidos (EEUU). "Es el momento para que los líderes se reúnan y oigan los unos de los otros que el clima sigue siendo una prioridad clave, que siguen comprometidos con el multilateralismo y el Acuerdo de París, y que seguirán colaborando y trabajando estrechamente juntos para abordar esta crisis y apoyarse mutuamente", subrayó.