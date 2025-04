El OIEA dice que estará plenamente involucrado con cualquier pacto que logren EEUU e Irán

Washington, 23 abr (EFE).- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, subrayó este martes que la entidad que dirige estará plenamente involucrada en cualquiera que sea el acuerdo que puedan alcanzar Washington y Teherán en sus conversaciones, para las que volvió a mostrar su pleno apoyo.

"Enriquecimiento, inventarios, almacenamiento de armas; todo está ahora mismo sobre la mesa", aseguró Grossi acerca del diálogo que ambas partes tienen previsto continuar en Omán el fin de semana.

Sin embargo, Grossi apuntó que las diferentes prioridades de un futuro acuerdo es algo que compete exclusivamente a Irán y a EE.UU. y que el OIEA estará comprometido con las verificaciones que haya que hacer sobre el terreno en el país persa sea cual sea el alcance de un hipotético acuerdo.

"Tenemos información sobre todo eso. Sabemos cómo verificarlo todo", dijo Grossi al ser preguntado sobre la posibilidad de que un pacto cubra solo labores de monitorización sobre enriqueicimiento o desarrollo de armas o uno que garantice un desmantelamiento total del programa nuclear de los ayatolás.

"En cuanto a las prioridades, ¿qué va primero? ¿Qué viene después? Es un tema que ellos deben decidir", afirmó el diplomático argentino, que quiso puntualizar que el OIEA y Washington comparten ante todo un objetivo primordial: "que Irán no tenga la bomba (atómica)".

Grossi quitó a su vez peso a las críticas vertidas sobre la falta de personal con perfil realmente técnico en el equipo negociador estadounidense y expresó su "gran respeto" por el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, que lidera el diálogo con Teherán y con el que dijo haberse reunido en su visita estos días a Washington.

"No es asunto mío comentar la composición de las delegaciones", explicó el director general de la agencia nuclear de la ONU, que afirmó que no ve "ningún motivo para estar preocupado" porque considera que "hay profesionales poniendo una enorme dedicación a las negociaciones", que calificó de "muy serias" y en las que dijo que no ve "improvisación de ningún tipo". EFE