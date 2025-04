El cantante galés Tom Jones regresará a sus 85 años al festival Starlite en España

Málaga (España), 23 abr (EFE).- El cantante galés Tom Jones regresará a sus 85 años al escenario del festival Starlite de Marbella (Málaga, sur de España) para ofrecer un concierto el próximo 5 de agosto en el que interpretará algunos de los grandes éxitos de su carrera de más de seis décadas.

Tom Jones está considerado uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos, ha vendido más de cien millones de discos y sigue siendo una figura estimada e influyente en la industria musical, ha destacado este miércoles en un comunicado Starlite, que celebra en 2025 su decimocuarta edición.

Con un catálogo que incluye los clásicos atemporales 'It's not unusual', 'What's new pussycat', 'Delilah' y 'Green, green grass of home', además de su trabajo de la última década, su repertorio abarca diferentes géneros y generaciones.

El galés ha cimentado su lugar en la historia de la música como uno de los artistas de más éxito de todos los tiempos y se ha caracterizado por el poder de la canción y la voz, cualidades que le han convertido en una leyenda de la música, ha resaltado la organización del festival. EFE