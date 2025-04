"Cuanto más se resistían las mujeres, más violento se volvía" Weinstein, dice la fiscalía

Nueva York, 23 abr (EFE).- La Fiscalía comenzó hoy la jornada de alegatos iniciales en este nuevo juicio contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein, acusado de dos cargos de abuso sexual y otro por violación en un tribunal de penal de Nueva York, describiéndolo como un depredador sexual que "solo quería" los "cuerpos" de sus víctimas.

"El acusado solo quería sus cuerpos y cuanto más se resistían, más violento se volvía", expresó Shannon Lucey, una de las fiscales adjuntas, mirando al jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, bajo la atenta mirada del que fue magnate de Hollywood.

Weinstein fue sentenciado en 2020 a 23 años de prisión también en Nueva York por las denuncias de dos mujeres a las que supuestamente habría agredido en 2006 y 2013, pero esa condenada fue revocada el año pasado por el Tribunal de Apelaciones neoyorquino debido a un error procesal y se fijó la repetición del juicio que empezó hoy.

La fiscal adjunta también utilizó supuestas citas que las demandantes aseguraron que Weinstein les dijo el día en el que supuestamente fueron víctima de abusos: "No puedo resistirme. No puedo evitarlo. No acepto un no por respuesta".

Además, Lucey se refirió a Weinstein como "guardián de Hollywood" con "poder ilimitado" durante más de tres décadas gracias a sus contactos "desde Londres a Los Ángeles, pasando por Nueva York" y que "se aprovechó de los sueños de mujeres" para su beneficio personal.

"Tenía en Hollywood un control enorme sobre aquellos que trabajaban en el mundo del cine y la televisión. Decidía quién entraba y quién salía (...) Tenía todo el poder y ellas ninguno (...) Estas tres mujeres no fueron las únicas, agredió a muchas más", agregó Lucey durante los alegatos iniciales.

En este nuevo proceso, el jurado escuchará el testimonio de las dos denunciantes en el juicio original, la asistente de producción Jessica Mann y la aspirante a actriz Miriam Halley, además de otra víctima que denuncia haber sido forzada a practicarle sexo oral a Weinstein en 2006 en un hotel de Manhattan.

El productor de filmes como 'Pulp Fiction' volvió a llegar al tribunal, como acostumbra en sus últimas comparecencias, en silla de ruedas. Vestido de traje, con gafas de ver y bien afeitado, hoy saludó a su equipo de abogados con gesto serio y no evidenció otros problemas de salud.

Aunque el otrora magnate del cine -que padece leucemia, diabetes y otros problemas cardíacos- permanece en un hospital de Manhattan desde hace cuatro días tras ser trasladado de la prisión en la que estaba recluido, alegando que las condiciones del penal no eran aptas para su estado de salud.

Unos cuarenta periodistas asistieron a la primera jornada de este juicio en el que completaron el aforo, de aproximadamente 90 personas, tantos curiosos de la sociedad civil como miembros del bufete encargado de la defensa como miembros del tribunal. Entre ellos, Alvin Bragg, el fiscal de distrito del condado de Nueva York. EFE

(foto)(vídeo)