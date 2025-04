Carlos Alcaraz, complicidad y bromas con David Bisbal en el estreno de su documental: "Los máquinas están bien"

En un gran momento de su carrera a pesar de su inesperada derrota en la final del Torneo Conde de Godó de Barcelona el pasado domingo, Carlos Alcazaz ha presentado por todo lo alto en Madrid 'Carlos Alcaraz: A mi manera", una serie documental que descubre un lado inédito de la vida del tenista murciano tanto dentro como fuera de la pista, y que se puede ver en Netflix a partir de este miércoles.

Como no podía ser de otra manera, la première de su proyecto más personal ha congregado en la Torre Picasso de la capital a numerosos rostros conocidos, como Óscar Casas, Miguel Ángel Silvestre, David Bisbal y Rosanna Zanetti, la influencer Marta Díaz, el presentador Arturo Valls o el actor Tamar Novás entre otros.

Un día muy especial en el que Alcaraz ha revelado cómo consigue mantener los pies en la tierra con una carrera tan meteórica como la suya, repleta de triunfos -es vigente campeón de Wimbledon y Roland Garros- a pesar de tener tan solo 21 años. Y la clave no es otra que su familia: "Sabiendo de dónde vengo siempre, teniendo a mi gente cercana siempre, mis amigos, mi familia, mi equipo. Ellos hacen un gran trabajo también. Pensar de donde vienes siempre ayuda".

"Y aunque a veces se hace complicado aguantar la presión y querer satisfacer a toda la gente, a todas las expectativas que la gente pone sobre ti, hay que saber parar, pensar, darle importancia a lo que realmente es importante y enfocarte en ti mismo. Yo creo que con mi familia, con mi gente lo he conseguido muy bien y yo creo que es gracias a ellos" ha reconocido.

Además de Carlos, su hermano Jaime Alcaraz tiene un futuro prometedor en el mundo del tenis y a sus 14 años ha llegado hasta las semifinales del Conde de Godó. "Yo le doy pocos consejos porque me pregunta poco la verdad, pero él sabe que yo siempre estoy ahí para lo que él necesite, estoy ahí para darle los consejos, para ayudarlo en todo lo posible, pero sé que junto a mi padre, con el equipo que tiene cerca de casa, lo están llevando de una gran manera" ha comentado orgulloso porque el benjamín de la casa haya decidido seguir sus pasos.

Y es que como ha confesado, "mi familia lo es todo. Sin ellos no sería posible todo lo que estoy consiguiendo, estar aquí ahora mismo, el apoyo de ellos a pesar de todo, de competición, de fuera, me siento más allá de la competición, ese apoyo es único cuando viene de familia y ahora mismo para mí la familia lo es todo".

"Obviamente nosotros tenemos unas expectativas cuando somos pequeños de cómo va a ser esta vida en mi caso, una vez llegas a este punto te das cuenta lo difícil que es mantener el nivel de concentración, el nivel mental, el nivel tenístico durante tanto tiempo. Hay muchas expectativas, hay muchas cosas externas que antes o cuando era pequeño no me imaginaba que iba a suceder, y yo creo que eso es lo más complicado, lidiar con las expectativas de uno mismo, pero sobre todo de la gente que al final te van poniendo etiquetas y no es fácil" ha añadido, adelantando que si las pruebas médicas a las que se ha sometido salen bien estará en el Mutua Madrid Open de Madrid.

ALCARAZ, DE LO MÁS CÓMPLICE Y DIVERTIDO CON DAVID BISBAL

Un estreno que no se quiso perder David Bisbal que, acompañado por su mujer Rosanna Zanetti, confesó que es un gran admirador de Carlitos y no dudó en posar con él ante las cámaras, derrochando bromas, risas y complicidad y presumiendo de la buena relación que tiene con el tenista en sus redes sociales: "Los máquinas están bien" ha escrito junto a un vídeo de ambos haciendo alusión a su mítica frase.

"Estamos deseando conocer su trabajo, sobre todo es un trabajo de seguimiento, de preparación. Me gusta mucho ese tipo de documental porque, bueno, también el escenario tiene muchísima preparación, muchísima dedicación y, por lo tanto, pues estoy deseando que salga para agarrar algunos tips, ¿no?, de preparación deportiva para que me sirva a mí también el escenario" ha explicado el almeriense, asegurando que para soportar la presión que rodea a su carrera deportiva, Alcaraz tiene que tener "unos pilares fundamentales" y "trabajar muchísimo la parte mental y la espiritualidad".

"Lo más destacable de él es que todo lo que está consiguiendo, con tan solo 22 añitos, tenga esa personalidad tan noble, ¿verdad, Rosanita? Y que pueda aportar también esos valores a otros tenistas jóvenes o a otros deportistas jóvenes, me parece que es muy valioso y tenerlo como español me encanta" ha apuntado con una sonrisa de oreja a oreja.

Por último, Bisbal se ha pronunciado sobre el fallecimiento del Papa Francisco, afirmando que aunque no tuvo la oportunidad de conocerlo, "es una pérdida muy triste".