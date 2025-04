Bolsas ceden alza; Bessent reduce esperanza de acuerdo con China

(Bloomberg) -- El júbilo de Wall Street por el hecho de que Donald Trump esté moderando su agenda agresiva chocó con la realidad después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pusiera en duda una rápida resolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, provocando que las acciones borraran parte de sus alzas.

El S&P 500 subía alrededor de un 1,5% tras las declaraciones de Bessent, que señaló que la Casa Blanca no había propuesto reducir los aranceles a China de forma unilateral. Previamente, el índice bursátil había llegó a subir un 3,4% tras informes de prensa que indicaban que EE.UU. estaba considerando bajar los aranceles al país.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo cayeron después de que Trump disipara los temores de que fuera a destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El dólar mantenía sus alzas frente a la mayoría de las principales divisas. El bitcóin operaba al alza, mientras que los activos de refugio, como el oro, descendían.

Las últimas fluctuaciones bursátiles indican que no hay tregua en la obsesión de Wall Street por la guerra comercial, con declaraciones de políticas que provocan volatilidad y sacuden a los inversionistas grandes y pequeños, desde Nueva York hasta Londres y Singapur.

También es una jornada ajetreada en cuanto a resultados. Las cifras de Boeing Co. superaron las estimaciones. Tesla Inc. se recuperó después de que Elon Musk anunciara que a partir del próximo mes comenzará a reducir “considerablemente” su colaboración con el Gobierno, lo que tranquilizó a los inversionistas preocupados por el peor trimestre de la empresa automovilística en años.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 1,4% a las 12:24 p. m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 2,1%El Dow Jones Industrial Average subió un 1%El índice MSCI World subió un 1,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,4%El euro cayó un 0,6% a US$1,1351La libra esterlina cayó un 0,5% a US$1,3260El yen japonés cayó un 0,9% a 142,86 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 1,9% a US$92.944,84ether subió un 5,1% hasta los US$1.783,14

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,37%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 2,50%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,55%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 3% a US$61,74 el barrilEl oro al contado cayó un 2,6% a US$3.292,49 la onza

