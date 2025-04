Zelenski se muestra abierto a un "alto el fuego incondicional" para avanzar hacia una paz duradera con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha trasladado este martes su disposición a aceptar un "alto el fuego incondicional" con la vista puesta en una "paz duradera" con Rusia, aceptando así la propuesta de Estados Unidos y apenas unos días después de que la Administración Donald Trump urgiera a las partes a dar muestras de su predisposición para negociar la paz bajo la amenaza de abandonar su rol mediador.

"Un alto el fuego significa que no habrá ataques en nuestro territorio y, por lo tanto, no habrá ataques recíprocos. Si no nos atacan el sector energético, entonces nosotros no atacaremos el sector energético en respuesta. De igual manera, si no hay ataques de largo alcance, si Rusia no utiliza armas de largo alcance, Ucrania tampoco las utilizará", ha relatado Zelenski ante la prensa, según recoge la Presidencia ucraniana.

Así las cosas, el mandatario ucraniano ha abundado en que el alto el fuego debería conllevar el cese de hostilidades tanto en tierra como en mar y en aire. "Ucrania está dispuesta a tomar las medidas pertinentes", ha recalcado Zelenski, que ha subrayado que en todo caso la decisión de alcanzar un alto el fuego "depende únicamente" de su par ruso, Vladimir Putin.

En este sentido, el presidente de Ucrania ha aprovechado para recordar los últimos acontecimientos después de que Putin anunciara una tregua temporal con motivo de la Pascua. En este tiempo, "todos comprendieron que es la única causa de la guerra", pues "cuando Rusia quiso reducir el número de ataques, lo hizo", ha recalcado la Presidencia ucraniana.

Por tanto, Zelenski ha destacado que su país está dispuesto inicialmente a pactar un alto el fuego incondicional como paso previo a la posibilidad de entablar conversaciones para negociar la paz con Rusia "en cualquier formato". "Para entonces creeremos que hemos obtenido al menos algún resultado, que Rusia está realmente preparada para dar pasos y obtener resultados concretos", ha remachado.

"El jefe de Estado enfatizó que Ucrania ha apoyado la propuesta estadounidense de un alto el fuego total e incondicional. Esto implica que ninguna de las partes debe imponer condiciones", ha manifestado la Presidencia de Ucrania en un comunicado en el que ha recogido las declaraciones de Zelenski ante la prensa.