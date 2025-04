Padres de la mexicana Debanhi Escobar buscarán justicia ante instancias internacionales

Monterrey (México), 21 abr (EFE).- Los padres de la mexicana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, cuya desaparición y feminicidio hace tres años acapararon la atención internacional, aseguraron este lunes que están dispuestos a llevar el caso ante organismos internacionales si en México no se hace justicia en el caso de su hija.

Este lunes por la noche, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa afirmaron lo anterior en la conmemoración de una misa, a tres años del hallazgo del cuerpo de su hija, reportada como desaparecida el 9 de abril de 2022 en el estado de Nuevo León, norte de México.

“(Iríamos) Obviamente ante organizaciones internacionales, la ONU Mujeres, organizaciones interamericanas que se han acercado a nosotros”, reveló el padre.

Añadió que han cumplido con todos los protocolos de la ley local en el estado de Nuevo León y con la autoridad federal, que atrajo el caso a través de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, sin embargo, si en un momento sienten que ya no hay garantías ni avances en la investigación acudirán a las instancias internacionales.

La estudiante de Derecho desapareció tras acudir a una fiesta en una quinta en el municipio de General Escobedo, conurbado a la ciudad de Monterrey, capital del estado, y su cuerpo fue localizado el 21 de abril en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última vez con vida.

“Si no hay avances, nos vamos a ir a instancias internacionales, pero ya no brincamos ningún protocolo. Se nos han acercado muchas fuentes, entonces no descartamos nada", subrayó Escobar.

Agregó que se asegurarán de que el crimen de su hija no quede impune y no van a descansar hasta obtener justicia "no va a quedar impune, no vamos a descansar", estableció.

A tres años del hallazgo de los restos de su hija y de que no han existido avances en la investigación, Escobar confesó que se encuentran muy enojados, indignados.

"Los protocolos seguirían con los organismos internacionales", remarcó el padre, quien dijo que busca hacer justicia en memoria de su hija.

Lamentó que la carpeta de investigación "estén sin avances", entre otras cosas, por la situación que se presentó del cambio de gobierno a nivel federal y una huelga de trabajadores del Poder Judicial.

"Traemos mucho coraje, mucha frustración porque no ha habido avances, estoy a punto de decir muchas cosas, pero tengo que esperar, le sigo dando la oportunidad a las autoridades", mencionó Escobar.

Compartió que ya solicitaron una entrevista con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para plantear su caso.

"Esperamos pronto charlar con la presidenta, Claudia Sheinbaum, de mujer a mujer con mi esposa. Que sienta lo que siente una madre porque así como nosotros hay mucha gente de desaparecidos", adelantó la madre.

Por otra parte, dijo que en cuatro meses saldrá por la plataforma Max un documental sobre su hija cuyo nombre tentativo es: "Debanhi. ¿Quiénes mataron a nuestra hija?" en el que colaboraron tanto él como su esposa y planteará datos nuevos del caso. EFE

