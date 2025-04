Nomura compra rama de gestión de activos públicos de Macquarie Group

(Bloomberg) -- Nomura Holdings Inc. acordó adquirir el negocio de gestión de activos públicos de Macquarie Group Ltd. en Estados Unidos y Europa por US$1.800 millones, en la mayor adquisición en el extranjero de la firma japonesa desde que compró los activos de Lehman Brothers en 2008.

La operación, que se pagará íntegramente en efectivo, permitirá a Nomura obtener US$180.000 millones en activos de clientes en acciones, renta fija y estrategias multiactivos, según informó el martes en un comunicado.

Nomura, con sede en Tokio, ha estado expandiéndose en la gestión de activos para generar ingresos más estables y reducir su dependencia del volátil mercado bursátil y la banca de inversión. Busca aprovechar el creciente interés de los particulares japoneses por invertir sus US$15,8 billones en activos financieros, ahora que el país sale de décadas de deflación.

“Esta adquisición se alineará con nuestras ambiciones de crecimiento y diversificación global para 2030 de invertir en negocios estables y de alto margen”, declaró el director ejecutivo, Kentaro Okuda. Añadirá “una escala significativa en Estados Unidos, reforzando nuestra plataforma y proporcionando oportunidades para desarrollar nuestras capacidades públicas y privadas”.

Los activos gestionados por la división de gestión de inversiones de Nomura aumentarán hasta alrededor de US$770.000 millones tras la operación, de los cuales más de un tercio se administrará en nombre de clientes fuera del país, según informó. El objetivo es cerrar la operación a finales de 2025.

“El objetivo principal es hacer que la división de gestión de inversiones, que ha estado más centrada en Japón que la división mayorista de Nomura, sea más global, al tiempo que aumenta su tamaño”, afirmó Michael Makdad, analista senior de Morningstar Inc.

El impulso para expandirse nuevamente en el extranjero puede parecer una apuesta arriesgada para la mayor corredora de Japón en un momento en que los mercados se ven afectados por la guerra comercial mundial. Alrededor del 90% de los activos de la unidad de Macquarie se encuentran en Estados Unidos, donde las acciones, los bonos y el dólar se han enfrentado a una presión vendedora desde que el presidente Donald Trump anunciara aranceles generalizados este mes.

No obstante, el analista de Bloomberg Intelligence Matt Ingram afirmó que el acuerdo “es barato” para Nomura, ya que representa alrededor del 1% de los activos gestionados por la unidad de Macquarie.

