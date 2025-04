"No es verdad que todo valga", dice Felipe VI frente a actuales tiempos de incertidumbre

Madrid, 22 abr (EFE).- "No es verdad que todo valga, no es verdad que todo sea relativo" en el actual mundo marcado por la incertidumbre, advirtió el rey Felipe VI este martes, en el tradicional almuerzo que ofrece al mundo de las letras en la víspera de la entrega del Premio Cervantes.

El galardonado este año, el español Álvaro Pombo, por su estado de salud no pudo acudir a acto, que se celebró "con respetuosa contención" por el luto oficial y la tristeza por la muerte del papa Francisco, según indicó el monarca en su discurso antes del almuerzo celebrado en el Palacio Real.

En su discurso, el monarca confió en que Pombo pueda acudir mañana a la entrega del Premio Cervantes, que se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, próxima a Madrid.

"Querido Álvaro: con este premio no solo te damos las gracias por lo mucho que aprendemos y disfrutamos con tu literatura, sino que reconocemos –y nos reconocemos- en una voz y en una mirada singular", dijo del galardonado.

Felipe VI también tuvo un recuerdo para el recientemente fallecido premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa, al que recordó como "el hispano-peruano universal, el ciudadano del mundo, el pensador valiente y comprometido; y nos quedan su voz, su obra inmensa, su amor por su lengua y por su oficio, su inagotable pasión por escribir, por descubrir y por contar historias".

En este encuentro, en el que se celebra la lengua española y la literatura en torno a la figura de Miguel de Cervantes, el rey manifestó que el lenguaje debe servir "para decir alto y claro: no es verdad; no es verdad que todo valga, no es verdad que todo sea relativo; no es verdad que mérito y dedicación equivalgan a suerte y oportunismo, ni que el rigor y el conocimiento estén pasados de moda".

"Hay quien alerta de que todo parece diluirse, de manera trepidante y desmemoriada, en una suerte de indiferencia fatalista", advirtió el rey, que consideró que la lengua española puede desempeñar un papel fundamental para que esto no ocurra.

"Es un instrumento poderosísimo para lograr eso que el mundo necesita ahora más que nunca, cuando tanto se habla de barreras y desconexiones: reflexionar, dialogar", recalcó.

Antes del almuerzo, los reyes saludaron a la representación de las letras encabezados por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, junto con una amplia representación de la Academia.

También escritores premiados anteriormente con el Cervantes como Sergio Ramírez y Luis Mateo Díez.

En el almuerzo no se ha hecho el tradicional brindis debido al luto oficial por el papa decretado por el Gobierno. EFE

(foto) (vídeo)