José María Almoguera responde rotundo al dardo de su prima Alejandra Rubio

La polémica sacude de nuevo al clan Campos. Cuando parecía que la paz había llegado a la familia, Alejandra Rubio ha sacado la escopeta cargada y ha lanzado un demoledor dardo contra su primo José María Almoguera después de que sus compañeros en 'Vamos a ver' comentasen que es más simpático con los reporteros de calle que ella.

"Él es más amable porque ha trabajado en una redacción y yo no. Yo también era amable al principio hasta que me acosan. Si a él le dais la misma turra, igual salta" apuntaba enfadada. "Yo no voy por detrás ni negocio cosas con las revistas, ni con gente de la calle. Soy como soy. Voy de frente" añadía, dejando entrever que el hijo de Carmen Borrego sí lo hace.

Unas durísimas declaraciones a las que José María ha respondido con contundencia en 'TardeAR': "No sé a qué se refiere a que voy por detrás. No tiene razón. Si tiene pruebas, que lo demuestre. No tengo nada que reprocharle, ella sabrá lo que dice".

"Me da caña con que he vendido. He tenido la oportunidad de vender cosas porque me las han comprado. Si no hubiera gente como nosotros que vendiéramos ciertas cosas no sé de qué estaríamos hablando ahora" ha defendido, dejando claro que tanto Alejandra como él se dedican a lo mismo.

"No me ha dicho nada, que yo supiera no tiene ningún problema conmigo. Creo que contra mí no tiene nada. Me gustaría saberlo. No le voy a reprochar nada" ha añadido conciliador, admitiendo que no entiende el ataque de su prima ya que "tengo el mismo apellido que ella y no he vendido nada jamás en mi vida. Podría haber estado hace diez años, he preferido hacerlo cuando no podía volver a mi vida. No entiendo que le pueda molestar a alguien".

Además, se ha mostrado de lo más crítico con la hija de Terelu por decir que la prensa le acosa, ya que "cuando nosotros nos dedicamos a esto no existe el acoso. Sabes a lo que te expones. Creo que se ha equivocado a la hora de decirlo".

Tras su intervención en 'TardeAR' José María ha atendido a Europa Press para aclarar que no se ha sentido ofendido por el dardo de Alejandra: "Creo que se puso nerviosa, se equivocó a la hora de decir las palabras. Pero, vamos, que yo no le doy ningún tipo de importancia, no pasa nada".

"Yo no he vendido nada por detrás. Todo lo que he vendido lo he vendido claramente. Gracias a que hay gente que vende ciertas cosas, pues se hacen este tipo de programas. Estamos currando, estamos haciendo cosas todos. Y bueno, también es verdad que si me lo he vendido es porque me lo han comprado. Sin más" ha zanjado, insistiendo en que no le han molestado las palabras de su prima y que en esta historia "no hay buenos ni malos". "Es mi prima, ¿cómo no va a caer bien? Mi prima pequeña, además, claro que sí" ha concluido.