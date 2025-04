HRW denuncia la designación por Emiratos a 11 disidentes y 8 empresas como "terroristas"

El Cairo, 22 abr (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este martes la designación como "terroristas" por parte de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de once personas, incluidos disidentes políticos y familiares, así como ocho empresas en un uso "indiscriminado de unas leyes antiterroristas excesivamente amplias".

"Las autoridades emiratíes han designado como 'terroristas' a once disidentes políticos y a familiares, así como ocho compañías, lo que refleja el uso indiscriminado de leyes antiterroristas excesivamente amplias y el desprecio por el debido proceso", dijo HRW en un comunicado.

Exigió que las autoridades emiratíes "retiren de inmediato las designaciones de terrorismo".

La nota recuerda que el Gobierno de EAU decidió el pasado 8 de enero incluir en su lista de terroristas a esas personas y entidades por su supuesta relación con la organización Hermanos Musulmanes, dentro de una operación destinada a desarticular las redes vinculadas a la financiación del terrorismo.

Sobre este proceso, HRW denuncia que esas personas y las direcciones de las compañías no habían sido informadas de la decisión emiratí, "ni tuvieron la oportunidad de responder o refutar las acusaciones" en su contra.

"Esta medida representa una escalada de la represión transnacional de EAU, dirigida no solo a los disidentes, sino también a sus familiares", añadió en el comunicado.

El investigador de HRW para EAU, Joey Shea, criticó el hecho de "incluir a 19 personas y empresas en una lista de presuntos terroristas sin ningún tipo de garantías procesales, y con graves consecuencias", y consideró que "constituye una burla al Estado de derecho".

Según HRW, las ocho entidades están registradas y tienen sede en el Reino Unido, pero "son propiedad, o fueron propiedad, de disidentes emiratíes exiliados o de sus familiares".

Entre esas se encuentra el centro de estudios Cambridge Education and Training Center LTD, Ima6ine LTD, el centro deportivo y recreativo Wembley Tree LTD, y varias empresas vinculadas al sector inmobiliario.

Por ello, HRW pidió al Gobierno británico "intervenir para defender a las empresas británicas frente a las falsas acusaciones de las autoridades emiratíes, especialmente, ahora que se acerca la firma de un acuerdo de libre comercio con los países del Golfo".

Según HRW, "solo dos de los once han sido condenados o acusados ​​de un delito de terrorismo, aunque ambos en circunstancias cuestionables".

"La ley antiterrorista de los Emiratos de 2014 utiliza una definición de terrorismo excesivamente amplia y permite al poder Ejecutivo designar a personas y entidades como terroristas sin demostrar la base objetiva de la acusación", explicó HRW.

Durante la última década, las autoridades emiratíes están inmersas en la persecución de cualquier persona o entidad vinculada a los Hermanos Musulmanes, organización que Egipto también considera terrorista.

"Las autoridades emiratíes están abusando de una ley antiterrorista imprecisa para difamar y aislar a los disidentes, criminalizando incluso el mero contacto con ellos", declaró Shea, y pidió "revocar de inmediato estas designaciones y cesar la represión a la expresión pacífica". EFE