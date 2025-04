EE.UU. afirma que logró importante progreso comercial con India

(Bloomberg) -- Estados Unidos afirmó que se han logrado “avances significativos” hacia un acuerdo comercial bilateral tras las conversaciones mantenidas el lunes entre el vicepresidente, JD Vance, y el primer ministro indio, Narendra Modi, en las que se estableció una hoja de ruta para futuras negociaciones que Nueva Delhi espera que le proteja de nuevas alzas arancelarias.

Las partes han ultimado los términos de referencia para las negociaciones sobre “un nuevo y moderno acuerdo comercial”, según informó la Casa Blanca en un comunicado durante la visita de cuatro días de Vance a India.

El vicepresidente y su familia se encuentran en un viaje de alto nivel que subraya la importancia de India entre los países que buscan negociaciones comerciales con Estados Unidos. Para Modi, existe una gran presión para proteger a la tercera economía más grande de Asia de las perturbaciones del comercio mundial mediante la consecución de un acuerdo temprano con la administración Trump.

“Los avances demuestran que India está en mejor posición que sus rivales regionales” en las negociaciones comerciales con EE. UU., afirmó Amitendu Palit, economista especializado en comercio internacional e inversión de la Universidad Nacional de Singapur. “Dado el ritmo de las negociaciones, India tiene muchas posibilidades de obtener un respiro” de los aranceles recíprocos de EE.UU., añadió.

A menos que se alcance un acuerdo comercial, India se enfrenta a aranceles de hasta el 26% sobre sus exportaciones a EE.UU. en virtud de los gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump el 2 de abril, actualmente suspendidos durante 90 días. Trump ha criticado repetidamente a India por sus elevados aranceles.

En las negociaciones comerciales con el país sudasiático, los objetivos de Washington incluyen aumentar el acceso al mercado de los productos estadounidenses, reducir las barreras arancelarias y no arancelarias de India, y garantizar otros compromisos, según declaró el lunes el representante comercial de Estados Unidos en otro comunicado.

