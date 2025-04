Corberán: “El punto me sabe a poco, el Valencia ha merecido ganar”

Valencia (España), 22 abr (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, confesó que el empate (1-1) ante el Espanyol de este martes en Mestalla le sabe "a poco" porque "si un equipo de los dos ha merecido ganar ha sido el Valencia".

"El punto me sabe a poco porque el planteamiento ha sido desde el inicio ir a por los tres puntos, pero al equipo no se le puede pedir más. He visto un equipo entregado, que se ha vaciado futbolísticamente hablando ante un rival que la dinámica que tiene no es casual, tiene mucho peligro y posibilidad de contraataque muy alta", dijo en rueda de prensa tras el partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

En ese sentido, Corberán valoró el trabajo de su equipo: "Todos somos conscientes de la dificultad de ganar partidos, llevamos ocho partidos sin perder y aun así no hemos conseguido el objetivo y sabíamos que jugábamos con el Espanyol en su mejor momento".

"En la primera parte nos llevamos un golpe duro antes del descanso que no refleja lo que estaba pasando en el campo. El rival nos ha exigido con una velocidad de contra letal y no hemos manejado alguna acción de ataque, pero el resultado no refleja lo que había pasado antes del descanso", dijo.

"Ante un golpe así (el gol de Javi Puado en el minuto 40), el equipo ha seguido luchando e insistiendo hasta el final. He visto al equipo que se ha vaciado habiendo jugado más tarde que el rival y hemos estado más cerca de conseguir el resultado en la segunda parte que el Espanyol”, agregó. EFE

