Bordalás: "No hay debate con Carlo, es el mejor entrenador para el Real Madrid"

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha asegurado que Carlo Ancelotti es el "mejor entrenador" para el Real Madrid, su próximo rival en LaLiga EA Sports, y no cree que haya debate en torno a la figura de un técnico que respeta y cuyos logros cree que no podrán ser repetidos, mientras que sobre el partido ha señalado que deberán estar al "110%" para poder competir a unos blancos que niega que estén pensando en la final de la Copa del Rey del sábado contra el FC Barcelona.

"Está vivo en dos competiciones nacionales y lo ha ganado prácticamente todo. Por lo tanto, no tengo nada más que decir. Es que no hay debate en torno a Carlo. Es el entrenador que tiene el Real Madrid y el mejor en estos momentos para el Real Madrid", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que le tiene "un gran respeto" a Carlo Ancelotti. "No soy la persona que debe valorar si está cuestionado o no. Yo no creo que esté cuestionado porque lo que ha conseguido Carlo al frente del Real Madrid es algo que va a ser muy complicado que alguien pueda volver a conseguirlo. No tengo nada más que decir", manifestó.

Y en cuanto al choque, comentó que "nunca es un buen momento" para jugar contra el Real Madrid, negando que los blancos puedan estar pensando en esa final copera. "Sabemos de las dificultades, la diferencia de una entidad a otra es abismal en cuanto a plantilla, en cuanto a presupuesto, en cuanto a todo. Por lo tanto, va a ser un partido tremendamente difícil, muy complicado y para nada yo soy de los que piensa que esté pensando en la Copa, ni mucho menos", señaló.

"El Real Madrid está pensando en que está vivo en la Liga, en que tiene posibilidades y en que tiene que ganar partidos para acercarse al rival. Pero nuestras sensaciones son buenas, la verdad es que el equipo ha trabajado bien, está con ganas, está con ilusión y la verdad es que ya esta temporada el equipo ha demostrado que sabe competir ante rivales de gran nivel. Confiamos plenamente que el equipo va a volver a hacer un buen partido, a competir a un buen nivel contra un grandísimo rival como es el Real Madrid", apuntó.

De ahí que niegue que el equipo esté en alerta roja. "¿Las alarmas? No, alarmas no, lo que ocurre es que es la realidad de la competición, sabemos que cuesta mucho ganar partidos, sumar puntos. Todos los equipos se están jugando mucho y no hay absolutamente nada hecho. Lo comentaba después del partido de Valladolid, que parecía que si el equipo no se metía en Europa, pues podríamos estar hablando de una temporada mala", reconoció.

"Esto muestra la realidad, que cuesta mucho sumar puntos, ganar partidos y todavía nos queda mucho por hacer. Sí que es verdad que hemos hecho un muy buen comienzo de 2025, pero tenemos que intentar certificar cuanto antes el objetivo, que no es otro que sumar los puntos para la salvación", matizó al respecto.

Bordalás tiene claro, eso sí, que deben atar cuanto antes la permanencia. "Llevamos trabajando desde el comienzo del campeonato y seguimos trabajando. No puedes bajar un ápice porque nosotros somos un club modesto y pequeño y no podemos relajarnos ni un instante. Necesitamos sumar cuanto antes los puntos para certificar nuestro objetivo y ojalá mañana estemos acertados en las ocasiones que tengamos para sacar un buen resultado", deseó.

El técnico azulón tendrá las bajas de Nyom, Diego y Uche, por sanción. "Al final no miramos las bajas que tenemos. Sabemos que tenemos que hacer un partido extraordinario, sabemos que tenemos que dar un rendimiento fabuloso, que tenemos que estar al 110% si queremos tener alguna posibilidad de poder competir y estar cerca de poder ganarle al Real Madrid. Sabemos que no es fácil porque el Real Madrid es un grandísimo club, con muchísimas alternativas y jugadores de un nivel mundial que en cualquier momento te pueden solventar un partido", avisó a sus jugadores.

"Nos hubiera gustado tener mejores resultados en casa, pero sí que es verdad que hemos estado condicionados en algunos de ellos. No hemos sacado los resultados que deseábamos, pero tenemos que ser conscientes también que nosotros somos un club pequeño, un club con las dificultades que todo el mundo sabe que hemos tenido esta temporada desde el inicio. Estar con los puntos que estamos, hay que ponerlo en valor", apeló.

Preguntado por Kylian Mbappé, que parece que podría jugar el sábado la final de Copa pero es seria duda para este duelo contra el Getafe, comentó que es un "magnífico jugador" y que le gustaría que estuviera en el verde. "Obviamente es un jugador de una talla mundial, buenísimo. Siempre digo que me gusta que estén los mejores, porque los partidos tienen mayor atractivo en nuestra liga. El Real Madrid tiene plantilla más que suficiente para suplir a cualquier jugador", señaló.

Juegue o no el francés, su Getafe irá a por la victoria y sin firmar el empate previo. "Sea cual sea el rival, miramos y pensamos en la victoria. Sabemos que las dificultades se incrementan cuando el rival es de mayor talla, como es en el caso de mañana. Jugamos en casa con el apoyo que seguro que lo vamos a tener. Mañana es un partido que nuestra afición sabe que es muy importante y seguro que va a estar animando al equipo", señaló.

Por último, reiteró que necesitan el apoyo de la afición. "No les podemos pedir nada. Ojalá, bueno, pues se repita lo que venimos viviendo, que sabe que el equipo lo necesita, que necesitamos un último empuje todos, que el equipo va a darlo absolutamente todo, que el equipo va a competir, que el equipo necesita ese aliento de la afición. Ojalá podamos vivir una bonita noche de fútbol y podamos conseguir un buen resultado contra un gran equipo", valoró.