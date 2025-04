Andrés Iniesta se desnuda emocionalmente en el libro 'La mente también juega'

El exfutbolista Andrés Iniesta se desnuda a nivel emocional en el libro 'La mente también juega', de la editorial Espasa y presentado justo antes de Sant Jordi, cumpliendo con unos plazos estrictos que no han evitado que salga a la luz un libro en el que se deja clara la importancia de entrenar la mente tanto como el cuerpo y que, escrito por el propio Iniesta y con la edición a cargo del periodista Marcos López, da pautas para poder salir de tiempos "oscuros".

En el auditorio de la majestuosa Pedrera de Antoni Gaudí, en el Passeig de Gràcia de Barcelona, Andrés Iniesta reunió a familiares, amigos, excompañeros como Bojan Krkic y a prensa para dar luz a un libro que quería escribir para contar sus vivencias e historias más allá del fútbol, más allá del Iniesta que "todo el mundo conoce".

"Es un libro en el que expreso las experiencias y vivencias de todo tipo en estos años. Ha sido en un tiempo récord, me habéis exprimido (a la editorial). Pero como todo lo que se hace con ilusión y ganas, se hace muy a gusto. He disfrutado porque recuerdas muchos momentos y te enteras de otros que nos sabías, siempre hay sorpresas", apuntó.

Pero en este libro en el que desgrana todo lo vivido, también lo malo, no quiere dar "ejemplo de nada" pero, si se puede, sí ayudar. "Sin ánimo de querer ser ejemplo ni dar lecciones de nada porque cada uno tiene sus vivencias. Pero sí quería transmitir mi experiencia y si a alguien que lo lea se identifica con algo y de algún modo sirve de algún tipo de ayuda u orientación, muy agradecido con esto", aseguró Iniesta.

Es un libro "de fútbol en el que no se habla de fútbol", según aseguró el editor Marcos López, quien ya coescribió con Iniesta y el también periodista Ramon Besa la anterior obra del manchego ('La jugada de mi vida').

"En este libro profundizamos mucho más. En 'La jugada de mi vida' hablamos de ese periodo entre 2009 y algo más que fue oscuro. Cuando se planteó este libro, la idea, me pareció muy bueno. Nunca he tenido pudor en hablar de las cosas que me han ido pasando. He aprendido que la mayoría de gente conoce al Andrés Iniesta futbolista, pero sí que es cierto que en este libro, con la trascendencia de la mente y cómo hacer las cosas, quiero poner en valor mi experiencia", valoró el exfutbolista.

Y es una experiencia completa, con los pros y los contras. "No sé si es erróneo o no, pero no siento que me expongo al contar ciertas cosas. No tengo la sensación de, por contar que un día le dije a mi madre que no podía más y que necesitaba ayuda, o situaciones que para cierta gente puedan ser debilidades, no poder expresarlas. Me siento como soy, a unos gusta y a otros no. Uno intenta transmitir lo que siente en cada momento", se sinceró.

Y, sin ser un libro de fútbol, Iniesta comentó en la presentación cómo fue marcar el gol del triunfo en el Mundial de 2010, en Sudáfrica, y el enseñar la ya histórica camiseta de apoyo a su amigo fallecido Dani Jarque. "Creo mucho en la energía, en situaciones un poco fuera de lo normal o racional. Ese momento que vivimos fue algo terrenal. Que salga la camiseta con esa facilidad, que todo sea tan perfecto, y cuando dije que ese gol lo marcamos todos, lo siento realmente. Siento que fue así. Un momento tan potente para una persona y para todos, creo que todos empujamos ese balón y Dani desde donde estuviese, también", explicó.

Fue un momento clave para un Iniesta que cree mentalmente, pese a lo sufrido, es una persona fuerte. Porque de lo contrario, no podría haberse ido a Japón a jugar cinco años en el Vissel Kobe. "La decisión difícil y trascendental fue dejar el Barça. Lo fácil era seguir, lo difícil fue hacer lo que hicimos. Y luego el tiempo en Japón fue maravilloso a nivel personal y familiar", reconoció.

Pero, ¿por qué explicar todo lo que le ha pasado ahora? "Estamos aquí porque hubo un día que sentí, después de un tiempo, que no podía seguir así. Nos pusimos manos a la obra y más que agradecido a Inma y a todas las personas que en cierta medida me acompañaron en ese transcurso. La palabra es acompañar, más que ayudar", manifestó.

Además de Marcos López, que condujo una conversación con Iniesta en la que explicaron algunos de los episodios clave que se recogen en el libro, subieron al escenario la psicológa del futbolista, Inma Puig, y la que fuera su nutricionista, Toña Lizarraga. Dos personas clave para ayudar a Iniesta a salir adelante y a llegar a una madurez emocional necesaria para explicar toda su vida y desnudarse emocionalmente en 'La mente también juega'.