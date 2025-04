Montoya, al límite, toca fondo y amaga con abandonar 'Supervivientes' roto en lágrimas

No puede más. A pesar de contar con el apoyo de la audiencia semana tras semana y de convertirse en uno de los grandes favoritos de la edición, José Carlos Montoya se plantea abandonar 'Supervivientes'. Y así lo ha confesado este domingo durante 'Conexión Honduras' completamente desesperado y sin poder contener las lágrimas.

Lejos de las bromas y chascarrillos que suele hacer tanto con Jorge Javier Vázquez como con Carlos Sobera y Sandra Barneda en las diferentes galas del reality, el de 'La Isla de las Tentaciones' ha tocado fondo y, rompiendo a llorar, ha reconocido que ha llegado a su límite y quiere poner fin a su aventura en Honduras.

"Creo que ya no es la comida o haber perdido -la prueba de localización con su equipo, de nuevo en 'Playa Furia'- no es eso. Creo que no sé si he tocado fondo. Más allá de eso, no sé. No puedo más. A nivel emocional creo que estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que la gente en España entenderá que esto está siendo muy duro y no sé, me ha venido así", ha explicado roto en llanto.

Entre los motivos de que esté pensando en tirar la toalla, los problemas de convivencia y los enfrentamientos que ha tenido -también su gran apoyo, Carmen Alcayde- con algunos de sus compañeros en los últimos días. "A nivel mental, eso es importante, No sé, no puedo. Veo a gente que habla por detrás, por delante. Yo no puedo, me estoy desfondando y no sé" ha afirmado sin dar nombres, aunque a todos les ha venido a la cabeza su enemistad con Pelayo Díaz o Damián.

"España y flamencos, sé el apoyo que me dan. Sandra, sé que me miras y me entiendes porque soy persona" ha añadido antes de admitir que la llegada de Manuel a su grupo, y el 'triángulo amoroso' que forma con el gaditano y con Anita también le han podido influir aunque no es el motivo de que se esté planteando abandonar: "El detonante ha sido todo en general... Es la situación. No pensaba que me iba a encontrar así y él no tiene nada de culpa" ha confesado en referencia al tentador.

"Es la situación y creo que es todo muy reciente y a lo mejor con mi familia es cuando estoy bien", ha concluido, dejando en el aire si este amago de irse va en serio o si, por el contrario, recapacitará estos días y seguirá dándolo todo como ha hecho hasta ahora.