María José Suárez, ideal con un look 'barbiecore' y torera de su propia colección

María José Suárez ha puesto el broche de oro a sus vacaciones de Semana Santa asistiendo este domingo a la tradicional corrida del Domingo de Resurreción en La Maestranza de Sevilla. Acompañada por su hermana Mariló, la modelo ha acaparado todas las miradas con un look primaveral de lo más juvenil en clave 'barbiecore', confirmando que el rosa sigue siendo uno de los colores más 'in' después de vivir su máximo esplendor la temporada pasada.

El absoluto protagonismo de su look ha sido para su chaqueta, una torera de jacquard con estampado natural en coral, verde y rosa de su propia colección de moda, que ha relanzado tras un largo parón después de pandemia. Una prenda tan versátil como sofisticada que se encuentra a la venta en su web con un precio de 350 euros, y que ha combinado con un minivestido rosa fucsia con escote redondo cerrado, cuerpo ceñido y falda tableada, sandalias de taconazo con tira cruzada al empeine y detalle multicolor en la parte delantera, y bolso de mano negro con franjas rosas y maxi argolla dorada.

De lo más sonriente, María José nos ha contado que tras poner punto y final a la Semana Santa, sus próximos planes pasan por disfrutar de la primera parte de la Feria de Abril en Sevilla antes de irse de vacaciones a un destino del que ha preferido no revelar ningún detalle: "Vendré el lunes de Pescaíto y después me voy, me voy. Este año a la feria me voy. Me voy de viaje".

Sin perder la sonrisa, la tertuliana de 'Y ahora Sonsoles' tampoco ha querido pronunciarse sobre el paso de Álvaro Muñoz Escassi por 'Supervivientes' dejando en el aire qué le parecen las críticas que está recibiendo su ex por el poco protagonismo que está teniendo en el reality.