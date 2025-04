Francisco, apasionado del neorrealismo italiano, inspiró películas, series y documentales

El Papa Francisco, que ha fallecido este lunes 21 de abril, a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano, revelaba en más de una ocasión su pasión por el cine --concretamente el neorrealista italiano-- y su papado ha inspirado películas y series que han retratado su figura.

Una de estas películas es 'Los dos papas', de Fernando Meirelles (Sao Paulo, 1955) --director de 'Ciudad de Dios' (2002) y 'El jardinero fiel' (2005)--, que ficcionó la relación entre Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI --encarnados por los actores Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, respectivamente--, y que se estrenó durante la que la etapa de convivencia entre ambos. Francisco visitaba con frecuencia al emérito y les unía una relación de respeto, afecto y discreción.

Basada en "pesquisas" y que toma como material las entrevistas y sermones de ambos, la película arranca en el momento en el que el Cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce) solicita permiso para retirarse al Papa Benedicto (Anthony Hopkins) en 2012 y escenifica un enfrentamiento dialéctico entre la tradición y el progreso, al tiempo que ambos enfrentan su pasado para encontrar un terreno común y buscar un futuro para los fieles.

Nunca contó con la aprobación del Vaticano y no se pudo rodar en sus espacios, por lo que tuvieron que construir una réplica de la Capilla Sixtina, tal y como explicó Meirelles durante un encuentro con los medios en 2019, cuando se estrenó el largometraje.

Entonces, el brasileño aseguró que se consideraba un "defensor" de Francisco, quien, a su juicio, comprendía "la casa común" en un momento en el que se estaba construyendo "una sociedad distópica". "Todos los líderes mundiales están construyendo muros y él tiende puentes", dijo entonces.

En el ámbito de la ficción, la figura de Francisco también ha inspirado la película argentina 'Francisco, el padre Jorge' (2015), del director Beda Docampo Feijóo, en la que se narra la investigación de una joven periodista española, interpretada por Silvia Abascal, sobre cómo llegó el jesuita --al que da vida Darío Grandinetti-- a ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años, después de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge Mario Bergoglio.

También retrata su figura la miniserie 'Llamadme Francisco' (2016), del italiano Daniele Luchetti, que explora como, antes de convertirse en el papa Francisco, el padre Jorge Bergoglio explora su vocación religiosa en un país castigado por la dictadura militar.

'AMÉN. FRANCISCO RESPONDE', DE JORDI ÉVOLE

Por otro lado, en el plano documental, en 2023 Disney+ estrenaba 'Amén. Francisco responde', un documental de Jordi Évole que en el que el Papa Francisco conversó con un grupo de jóvenes de todo el mundo y trató de resolver sus dudas sobre la Iglesia Católica. Así, nació de la "relación epistolar" que mantuvieron el periodista y el Papa Francisco desde el estreno en 2019 del episodio de 'Salvados' dedicado a su figura.

En el documental, diez jóvenes hispanoablantes de todo el mundo plantean sus dudas al Santo Pontífice sobre temas como el aborto o el papel de la mujer en la Iglesia. "Francisco solo nos pidió que hubiese alguno católico", reveló Évole.

Tanto Jordi Évole como Marius Sánchez, codirector de la cinta, destacaron la "honestidad y trato cercano" del Papa a la hora de preparar el documental, "No era fácil un proyecto así y que se haya desarrollado tendiendo más a la sencillez de lo que a priori podríamos pensar. El trato con el Papa ha sido completamente directo, no había intermediarios", explicó.

"Se ha atrevido a hacer algo, sin poner ningún tipo de condición, que creo que ningún líder mundial, ni político, ni económico ni moral, se atrevería a hacer. Y fuimos pensando: 'Oye, si nos pide que hagamos algún retoque...' Quedará mal que yo lo diga, pero depende de qué retoque yo creo que lo hubiésemos hecho'", confesó entonces el periodista catalán. "Pero es que nos pidió nada. Creo que se sintió reconfortado de decir 'Ostia, estos tíos en los que yo he confiado no me la han jugado y está todo lo importante de mi discurso y de según qué cosas que he contestado'", añadió.

'THE YOUNG POPE' O 'CÓNCLAVE'

Aunque no trata directamente la figura de Francisco, directores como Paolo Sorrentino o Edward Berger han plasmado a la institución eclesiástica en la gran pantalla.

Concretamente, Sorrentino ha firmado la ficción 'The Young Pope', en la que el actor Jude Law y la oscarizada Diane Keaton, protagonizan el largometraje en el que se presenta a un joven Lenny Belardo, el papa Pío XIII decidido a cambiar el rumbo de la institución bajo un método un tanto heterodoxo. Su bipolaridad y determinación como máximo mandatario de la Iglesia Católica provocará la controversia entre los cardenales del Vaticano.

Además de por los ya mencionados Law y Keaton, que interpretó a la hermana Mary, el reparto cuenta con Silvio Orlando en el papel del Cardenal Voiello; Scott Shepherd como el Cardenal Dussolier, Cécile de France interpretando a Sofia; Javier Cámara como el Cardenal Gutiérrez; Ludivine Sagnier encarnando a Esther; Tony Bertorelli como el Cardenal Caltanissetta; y James Cromwell dando vida al Cardenal Michael Spencer.

Más reciente es la estadounidense 'Cónclave' (2024), filme que relata los entresijos de la elección del nuevo Papa en el Vaticano, y que tras estar nominada a ocho premios Oscar en su 97 edición se alzó con la estatuilla a Mejor guion adaptado.

Francisco, que se encontraba convaleciente recuperándose de la neumonía que le mantuvo en el hospital Gemelli de Roma durante más de un mes había recibido el alta médica el 23 de marzo y desde entonces había aparecido en público en varias ocasiones. Precisamente, los actores de 'Cónclave' le habían deseado una pronta recuperación y señalaron cómo la situación dotaba de nueva actualidad a su película.

"Estamos muy, muy preocupados por nuestro Papa", expresó Isabella Rossellini en una rueda de prensa virtual tras la victoria de Cónclave. "Amamos a este Papa... Papa Francesco, el Papa Francisco. Le deseamos lo mejor. Deseamos que se recupere", añadía.

Así, Rossellini remarcó la actualidad de la película. "La película ha cobrado mayor actualidad, en tanto que aborda el proceso a puerta cerrada por el que se elige a la nueva cabeza visible de la Iglesia Católica", puntualizó. Y si bien no se sabe "exactamente lo que pasa durante un cónclave", tanto Rossellini como su compañero de reparto, Sergio Castellitto, apuntan que están un poco "más familiarizados" con el proceso por ser italianos.