'El Chatarrero', ¿dispuesto a conquistar a Isabel Preysler tras su última cita con Ágatha Ruiz de la Prada? Su respuesta

En el punto de mira tras sus imágenes con Ágatha Ruiz de la Prada que han desatado los rumores de reconciliación con la diseñadora, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' podría tener en mente una nueva conquista, ¡nada menos que Isabel Preysler!

Después de que tanto la ex de Pedro J. Ramírez -que está disfrutando de su soltería tras su ruptura con José Manuel Díaz Patón el pasado febrero- como el dueño de 'Desguaces La Torre' hayan asegurado que son solo amigos y que no se les pasa por la cabeza dar una nueva oportunidad a su historia de amor -a la que pusieron fin en 2020 tras una deslealtad del empresario-, una noticia ha sacudido la crónica rosa. Y no es otra que el presunto interés del 'rey de la chatarra' por la madre de Tamara Falcó, que no atraviesa un buen momento tras el fallecimiento el pasado 13 de abril de su última pareja, Mario Vargas Llosa.

Una sorprendente e inesperada información a la que Luis Miguel ha reaccionado con su habitual sentido del humor este domingo a las puertas de la Plaza de Toros de Las Ventas, quedándose de una pieza cuando le hemos preguntado qué hay de cierto en que le gustaría pedirle una 'cita' a Isabel: "¡Qué dices! ¡Que no! Déjame de líos, más líos no" ha exclamado, haciendo referencia al revuelo que se ha creado en torno a su último encuentro con Ágatha.

Sin embargo, ha reconocido que la 'reina de corazones' le gusta, pero no se plantea intentar conquistarla porque, en sus propias palabras, "no quiero más líos ya".