Cardenales estadounidenses lamentan el fallecimiento del papa Francisco

Washington, 21 abr (EFE).- Varios cardenales estadounidenses han lamentado este lunes la muerte en Roma del papa Francisco, entre ellos, prelados que son considerados muy cercanos a la figura y valores del fallecido pontífice.

Joseph Tobin, arzobispo de Newark (Nueva Jersey), al que se ve como uno de los grandes defensores de la labor de Francisco, optó por escribir un breve mensaje en la red social X.

"Por favor, únanse a mí en oración por nuestro santo padre, el papa Francisco. Che riposi in pace (que descanse en paz, en italiano), Amén", reza en el escrito Tobin, que fue nombrado cardenal por el propio Bergoglio en noviembre de 2016.

"En este momento de profunda pérdida para mí y para la Iglesia, aprovecho para expresar nuestra gratitud a nuestro padre celestial por el don de su papado y orar por el descanso eterno de su alma", arranca a su vez el comunicado de Blase Cupich, al que Francisco también nombró purpurado en noviembre de 2016 y al que en 2014 ya había nombre arzobispo de Chicago.

"Mientras lamentamos su fallecimiento, pido a Dios que nos consuele, pero también nos fortalezca para permanecer firmes en la labor de restaurar el lugar de nuestra Iglesia en el mundo como fuente de esperanza y defensora de los necesitados", añade Cupich.

Por su parte, el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, elogió la figura de Francisco en declaraciones realizadas a medios hoy en la catedral de San Patricio, en la isla Manhattan.

"Por la forma en que vivió y por la forma en que murió, fue un gran maestro", aseguró el prelado, considerado un defensor de los valores tradicionales.

"No puedo decir que lo conociera extraordinariamente bien, pero me sentía muy cercano a él al haber estado en el cónclave que lo eligió y por haber estado docenas de veces con él durante los 12 años de su pontificado. Era una persona extraordinariamente sensible", dijo Dolan, conocido por su perfil mediático, en declaraciones posteriores a la cadena Fox News.

Hasta el momento no se conocen declaraciones públicas sobre el fallecimiento del pontífice por parte del cardenal Raymond Burke, considerado por los expertos como el estadounidense "papable" con mayores opciones de sustituir a Francisco, con el que mantuvo diferencias en público a cuenta de temas como la familia o la sexualidad.

Burke, de 76 años y considerado un férreo defensor de los valores conservadores, ha recibido además el apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump, para convertirse en nuevo papa. EFE