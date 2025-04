Valverde insiste en "prioridad deportiva" para elección de horarios y bromea con no jugar

Madrid, 20 abr (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, insistió este domingo en que la prioridad para la elección de los horarios de juego por parte de LaLiga debe ser "deportiva y no económica" y bromeó con no presentarse al próximo partido, en el que su equipo debe jugar contra la U.D. Las Palmas.

"¿Te imaginas? Íbamos a montar una... ¿Crees que me dejarían tomar a mí esa decisión?", respondió con una sonrisa el técnico cuando fue consultado en rueda de prensa sobre la carga de partidos en el calendario de su equipo y si se plantearía no acudir al encuentro de la trigésima tercera jornada, contra Las Palmas, al no cumplirse 72 horas de descanso respecto al choque jugado hoy en Madrid.

No obstante, el técnico se puso serio para responder a la cuestión y reiteró la idea ya vertida en su comparecencia previa al partido que este domingo el Athletic Club perdió contra el Real Madrid (1-0).

"Si el problema es cuando se puede poner otro día, ¿por qué no se hace? La prioridad aquí tiene que ser deportiva y no económica. Pudiendo jugar el jueves no entendemos por qué no jugamos el miércoles contra Las Palmas. El criterio que tiene que prevalecer es el deportivo, y ahí está LaLiga y nuestros presidentes para que lo arreglen", concluyó.

El Athletic Club jugó este domingo frente al Real Madrid tras medirse al Glasgow Rangers en Liga Europa el jueves, un día después de la eliminación del conjunto blanco en la Liga de Campeones.

Después del partido disputado este domingo, el miércoles recibirá en San Mamés a la UD Las Palmas a las 19.00 horas (17.00 GMT), sólo 68 horas después del final de la cita ante el Real Madrid. EFE