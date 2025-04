Skjelmose: "Tenía muchas ganas de darle esta victoria a mi abuelo"

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- El danés Mathias Skjelmose (Lidl Trek), ganador de la Amstel Gold Race tras un duelo al esprint con Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, señaló, emocionado, que tenía "ganas de darle esta victoria" a su abuelo, fallecido hace un mes.

"Busqué un puesto en el podio, porque habría sido un gran resultado para mí e intenté mantener el ritmo para que nadie de atrás pudiera remontar y unirse a los de cabeza", añadió el ganador en Valkenburg.

"En el esprint pensé que me daría un calambre. Remco hizo un gran trabajo, perfecto. Yo intenté ir por la derecha, porque el viento venía de la izquierda, pero los dos se fueron a la derecha, así que tuve que ir a la izquierda. No sé qué pasó entonces. Cuando adelanté a Pogacar, no me lo podía creer. Pensé que algo iba mal", comentó.

Emocionado, Skjelmosese, se acordó de su abuelo, el receptor de un triunfo histórico.

"He tenido muy mala suerte esta temporada. Mentalmente ha sido duro. Hace un mes perdí a mi abuelo. Quería darle una victoria y esta victoria es para él", subrayó. EFE