Roig: "Nos merecemos un respeto, el VAR vino para jugadas como la del último gol"

Villarreal (Castellón), 20 abr (EFE).- El presidente del Villarreal, Fernando Roig, señaló tras el empate ante la Real Sociedad (2-2) en un partido con tres tantos anulados a su equipo que el club que dirige merece más "respeto" y criticó que el VAR no revisara esas acciones.

"Nos merecemos un respeto, el VAR llegó al fútbol para jugadas como la del último gol. Si es una jugada que deja seguir, el VAR la tiene que ver si acaba en gol. Así como la jugada de Ayoze. Creo que el VAR ha llegado para ayudar. Creo que ambas jugadas debían de haberse revisado. El VAR existe para eso", lamentó.

Respecto al último tanto anulado por una posible falta del atacante del Villarreal, dijo que fue "un forcejeo entre uno y otro, es una jugada limpia que acaba en gol". "Yo considero que ha habido un forcejeo que no es falta. El árbitro ha dejado a seguir, por lo tanto había dudas entre los dos, debía haber ido al VAR", añadió.

Del gol anulado anteriormente por un fuera de juego de Ayoze dijo que es otra jugada en la que debe ayudar el VAR. "Si es una jugada posicional, no hay que verla desde lateral, hay que verla de frente y Ayoze no molesta en absoluto al portero. Aquí claramente no distrae nada", afirmó.

"Creo que Villarreal y los equipos que nos estamos jugando tantas cosas, merecemos un respeto. ¿Qué repercusión va a tener esto? Pues mínima. Vamos a seguir luchando contra el Espanyol, no queda otra. Estas declaraciones no son solo para el Villarreal, es para que el nivel suba, no solo para nosotros, es para todos", defendió.