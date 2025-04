Rebeca Andrade y el abandono de Simone Biles en Tokio: "Fue valiente, dejar unos Juegos es muy difícil"

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade, campeona olímpica de Suelo en Paris 2024, destacó la valentía de su rival en la disciplina la estadounidense Simone Biles, una "guerrera", después de decidir abandonar los Juegos de Tokio en 2021 por un bloqueo mental, porque dejar la competición olímpica "es muy difícil", ya que se preparan para ello "toda la vida".

"No sabía qué ocurría en ese momento, estaba durmiendo. Fue muy delicado para ella, pero se mostró muy fuerte, fue guerrera, sobre todo, valiente, dejar unos Juegos es muy difícil, nos preparamos para eso toda la vida", valoró la brasileña en una mesa redonda en el Palacio de Cibeles de Madrid enmarcada en los Premios Laureus 2025.

Andrade, que se colgó cuatro medallas en Paris 2024 y acompañada en el evento por el atleta sueco Mondo Duplantis y la exgimnasta Nadia Comaneci, resaltó la "capacidad de superación" de Biles en Tokio. "Si algo no va como esperaba, es complicado, abandonar es muy complicado, después están los periodistas, los fans, preguntas...", comentó sobre la presión que sufrió la estadounidense.

"No fue fácil, no puedo decir que haya sentido algo similar, pero me preocupaba y es una deportista y una persona fantástica y muy fuerte. Es una inspiración para todos", agregó sobre su mayor rival.

Precisamente, Andrade superó por primera vez a Biles en París, colgándose la medalla de oro en el ejercicio de suelo, en una imagen "histórica", con "tres mujeres negras de distintos países" en el podio. "Estar en un podio olímpico me hace sentir muy orgullosa. Ver a mi equipo emocionado, mi bandera, escuchar el himno, todavía se me pone la piel de gallina. En mi país me tratan como de mi familia, estoy muy orgullosa", expresó.

Así, la brasileña defendió que su máxima inspiración es su propio equipo de entrenamiento. "No puedo pensar en una única persona o un único deportista. Toda mi vida he tenido que sobrepasar obstáculos, saco la inspiración de las chicas de mi equipo, aprendo todos los días. Aunque haya tenido momentos delicados, es el hecho de que hayan creído en mí, en la persona que era. Cada día, tenga dudas o dolor, yo confío en ellas, porque ellas confían en mi", agradeció.

"Comaneci es una gran referente del deporte, no solo para las gimnastas. Y también quiero conocer a Sabalenka, es muy talentosa, es divertida, cariñosa, entretiene. Siempre es fantástico poder admirar a alguien y ver características en otra persona que tú también tienes", agregó sobre algunos de sus ídolos.

Finalmente, Andrade recordó sus lesiones de ligamento cruzado, tres en cuatro años, y confesó que la primera vez, en junio de 2015, pensó en dejar la gimnasia, pero su familia le pidió que continuara con su sueño. "Me dijeron que era miedo, no me dejaron abandonar. Y lo hacían porque sabía que me iba a arrepentir toda la vida", relató.

"En 2019, cuando sufrí mi tercera lesión tuve un ataque de ansiedad. Encontré una fuerza dentro de mí, ahí descubrí que necesitaba ayuda, pero no la tenía. Me di cuenta de lo fuerte que podía ser mentalmente para llevar mi cuerpo al mejor estado de forma, también fue un gran apoyo mi entrenadora", recordó.

Además, reveló un episodio clave en su carrera en el terreno anímico, junto a su mejor amiga. "Estaba rezando, necesitaba un abrazo, ella estaba durmiendo, pero la abracé, abrió los ojos y me abrazo, fue el mejor abrazo de mi ida, ahí pensé en volver, estaba lista para entrenar. Creía en quien soy, necesitaba todas esas personas para tener resultados. 2019 fue un momento clave en mi vida, sigo fuerte", concluyó.