Kennedy asegura que el autismo es "una epidemia que eclipsa la de la COVID-19" e insiste en su origen "ambiental"

El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha afirmado que el autismo es "una epidemia que eclipsa la de la COVID-19" en un nuevo ataque velado a las vacunas, a las que ha vinculado en varias ocasiones con el autismo.

"Es una epidemia. Eclipsa la epidemia de COVID y sus consecuencias porque la COVID mataba a personas mayores. El autismo afecta a niños y les afecta al comienzo de sus vidas, cuando empiezan a ser productivos, y es algo que les debilita mucho a ellos, a sus familias, a sus comunidades", ha argumentado durante una entrevista en la radio WABC 770 AM recogida por el portal The Hill.

Kennedy ha apuntado además que el índice de austimo está creciendo rápidamente y generando por ello un enorme coste sanitario. "En nuestro país el coste puramente económico del autismo será de un billón de dólares al año para 2035. Y eso es solo el principio porque muchos de estos niños están creciendo y sus padres están preocupados a diario. Me refiero a la gente con autismo severo, lo que se denomina autismo profundo, que supone aproximadamente un 26 por ciento de las personas diagnosticadas con autismo", ha apuntado.

"Esas familias con hijos que no hablan, que no van al baño solos, que tienen las condiciones típicas del autismo: movimiento de cabeza, andan de puntillas, autoestimulación, dolor testinal crónico y movimiento de cabeza. Esos niños son niños que no van a tener un empleo y muchos niños con autismo sí tienen un tremendo potencial parla vivir autónomamente, tener un empleo y cuidar de sí mismos", ha añadido.

Kennedy ha insistido además en criticar el enfoque científico que vincula el autismo con la genética en lugar de centrarse más en motivos ambientales. "Han bloqueado todos los estudios que demostrarían la causa ambiental, así que no lo sabemos. En lugar de eso estudian los genes, pero como ya he dicho, es necesaria una toxina ambiental y eso es lo que estamos buscando ahora", ha afirmado.

Así, ha adelantado que van a identificar esa toxina utilizando la inteligencia artificial "y los mejores protocolos científicos". "Tenemos 15 equipos para estudiar todas las posibles exposiciones como el moho, los aditivos alimentarios, los pesticidas, las vacunas o los ultrasonidos", ha apuntado.

La postura de Kennedy sobre el autismo ha sido condenada por ser "una falta de respeto" y "engañosa" por congresistas y grupos de concienciación sobre esta condición.

"Hablar del autismo como una enfermedad crónica y emplar terminología médica como 'epidemia' solo deshumaniza a los autistas y perpetúa su estigma y los estereotipos", ha argumentado la portavoz de la Sociedad Americana de Autismo Kristyn Roth. "Supone dar marcha atrás a todos los avances de las últimas décadas", se ha lamentado.

Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informan de que el autismo es más probable en familias con antecedentes, si la madre sufre complicaciones en el parto o si se dan las condiciones cromosómicas. Además, los CDC estiman que están aumentando los casos de autismo porque han mejorado los medios para su detección.