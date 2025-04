El Inter Miami continúa sin perder y el LA Galaxy sigue sin ganar

Nueva York, 19 abr (EFE).- El Inter Miami quedó este sábado como el único equipo invicto de la MLS mientras que el LA Galaxy, vigente campeón de la MLS Cup, sumó una nueva derrota y todavía no ha ganado esta temporada tras nueve encuentros.

El equipo que entrena Javier Mascherano se llevó por 0-1, frente al Columbus Crew, el duelo entre los dos equipos que hasta hoy se mantenían invictos en la MLS.

Gracias a este importante triunfo ante el líder del Este, el Inter Miami tiene 18 puntos (cinco victorias y tres empates) y es tercero de su conferencia por detrás de Charlotte y del Cincinnati, cada uno con 19 unidades pero con un partido más que los de Florida.

Benjamin Cremaschi, con un cabezazo en la primera mitad, fue el autor del gol del Inter Miami, que salió de inicio con Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Conscientes de la expectación que despierta Messi a cada paso que da, los responsables del Columbus Crew llevaron este partido del Lower.com Field de Columbus (con capacidad para unos 20.000 espectadores) al Huntington Bank Field, hogar de los Cleveland Browns de la NFL y donde esta tarde se congregaron 60.614 fans.

Messi y compañía afrontarán el próximo jueves la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante los Vancouver Whitecaps.

Por su parte, el Galaxy, que extraña mucho al español Riqui Puig (lesionado de gravedad), cayó por 1-0 en su visita al Austin que entrena el también español Nico Estévez.

Un gol de Brandon Vázquez en el minuto 81 condenó a un conjunto angelino que atraviesa una crisis terrible como colista del Oeste con solo 3 puntos en nueve encuentros (tres empates y seis derrotas).

Volviendo al Este, el Charlotte y el Cincinnati aprovecharon el tropiezo del Columbus Crew. Los primeros vencieron por 3-0 al San Diego FC, que sufrió la expulsión del colombiano Andrés Reyes en su debut con los californianos; y los segundos ganaron por 2-3 al Chicago Fire con un doblete del brasileño Evander.

Además, el DC United sorprendió a los New York Red Bulls por 1-2, el Philadelphia Union trituró por 3-0 al Atlanta United, el New England Revolution le ganó por 2-0 al New York City con un tanto del ecuatoriano Leonardo Campana y el Montreal empató sin goles ante el Orlando City.

En cuanto al Oeste, los Vancouver Whitecaps, líderes de esa conferencia, no pasaron del 0-0 en su visita al St. Louis City.

Tampoco se anotó ningún tanto en el Minnesota United-Dallas mientras que el Houston Dynamo-Colorado Rapids acabó en reparto de puntos pero por 2-2.

En cambio, los Seattle Sounders se regalaron una paliza por 3-0 al Nashville con todos sus goles en la primera mitad y con uno de ellos firmado por el argentino Pedro de la Vega. EFE