Duplantis: "Compito contra mí mismo"

Madrid, 20 abr (EFE).- El pertiguista sueco Armand Duplantis dijo este domingo en Madrid que le "cuesta creer" que esté nominado al premio Laureus como mejor deportista del año y aseguró que compite contra sí mismo "en un deporte muy individual".

"Es un deporte muy individual y quizá esto ayude a unir a la gente, porque la otra persona no afecta. Compites contra ti mismo. Hay mucha camaradería, mi situación quizá sea muy específica, algo que atrae a la gente, que tú subas o no subas no depende de los demás", afirmó.

El campeón olímpico y plusmarquista mundial participó hoy en una conferencia de prensa un día antes de la entrega de los premios en el Palacio de Cibeles de Madrid, en la que admitió que su padre era su "héroe", aunque también el ucraniano Sergey Bubka fue uno de sus referentes.

"Al crecer tenía gran pasión, me encanta el deporte en general haber sido nominado a este premio ya es algo fantástico, me cuesta creerlo", dijo junto a la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, también nominada, y la exgimnasta Nadia Comaneci, embajadora de Laureus. EFE

