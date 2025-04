Courtois: “Era muy importante esta victoria, queremos seguir en la lucha por la Liga”

Madrid, 20 abr (EFE).- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, destacó el hecho de haber ganado este domingo al Athletic Club (1-0) gracias a un tanto del uruguayo Fede Valverde en el minuto 93, ya que es “una victoria muy importante” que les permite “seguir en la lucha por la Liga”.

“Era muy importante esta victoria; queremos seguir en la lucha. El Barça ayer ganó y nos tocaba ganar. Lo bueno ha sido crear ocasiones en la segunda parte y mantener la portería a cero. No han tenido muchas ocasiones en contra, una y poco más. El aspecto ofensivo y defensivo ha sido muy bueno en la segunda parte”, analizó en Real Madrid TV.

“Ha sido un partido difícil. El Athletic, después de jugar el jueves, ha venido a defender bien. No han presionado alto y no había muchos espacios. En la primera parte nos costó un poco buscar los huecos para crear peligro, pero en la segunda parte hemos empezado muy bien. Hemos atacado bien y creado mucho peligro. El gol no quería caer hasta que Valverde otra vez se ha inventado un golazo como él sabe hacer”, añadió.

Un Courtois que ensalzó el golpeo de balón de Valverde. “Fede tiene un golpeo muy extraño y muy bueno. Ayer en el entreno me chutó un balón que parecía que iba fuera, pero fue dentro. Tira muy seco, rápido y potente. En los entrenamientos hace mínimo uno a la semana. Le decimos que chute hace muchos años y eso ha hecho”, desveló.

Y, por último, aseguró que el equipo está “con confianza” de car a los dos siguientes partidos, el miércoles en Liga ante el Getafe y la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona.

“Con confianza. El Getafe fuera siempre es un partido complicado para nosotros. Es un derbi y lo tenemos que ganar para seguir en la pelea. Luego viene la final de la Copa del Rey y queremos dar una alegría a la afición después de la eliminación. Poder ganar la final de Copa sería muy importante”, concluyó. EFE