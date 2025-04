Comaneci: "Se decía que las niñas no pueden ser fuertes ni líderes, pero aquí estamos"

Madrid, 20 abr (EFE).- La exgimnasta y embajadora de Laureus Nadia Comaneci recordó este domingo en Madrid que en su etapa como deportista en Montreal 76 y Moscú 80 "se decía que las niñas no pueden ser fuertes, ni líderes", aunque "se ha roto una barrera muy importante en los Juegos de París con una participación al 50% de hombres y mujeres".

"En mis primeros Juegos tenía 14 años, una niña de Rumanía, cuando las mujeres no tenían muchas oportunidades y viví en una época en la que se decía las niñas no pueden, no pueden ser fuertes, ni líderes, pero aquí estamos. En París la participación ha sido al 50%, romper una barrera así se que es muy importante", destacó.

Comaneci compareció en conferencia de prensa junto a la gimnasta brasileña Rebeca Andrade y el atleta sueco Armand Duplantis, en la víspera de la entrega en Madrid de los Premios Laureus, en los que estos están nominados y ella forma parte del jurado.

Ganadora de nueve medallas olímpicas y puntuada con los primeros dieces de la historia de la gimnasia, en Montreal 1976, la exgimnasta nacionalizad estadounidense consideró que en el deporte "cuando llegas a la cima el único camino es hacia abajo" como comprobó en su carrera.

"Entonces no lo sabía, es mucho más trabajo quedarte arriba, lo viví cuando gané en los Juegos de Moscú 80, que hubo el boicot y no se vieron en televisión", dijo, tras admitir que como jurado de Laureus "es un problema tener que elegir entre las propuestas" y destacar el trabajo hecho por la Fundación para millones de niño. EFE