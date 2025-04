Claudia Pina: "He salido a intentar comerme el campo"

La jugadora del Barça Femení Claudia Pina ha asegurado tras la victoria del equipo blaugrana contra el Chelsea (4-1) en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina, tras empezar en el banquillo y firmar en menos de media hora un doblete y una asistencia, que salió a comerse el campo.

"La verdad es que poco rato, pero me he divertido. A todo el mundo le gusta jugar estos partidos de inicio, pero he tenido que cambiar el chip. Siempre voy a intentar ayudar al equipo en lo que toque, en cualquier momento, en cualquier situación. Cuando he tenido la oportunidad, he salido a intentar comerme el campo", aseguró en rueda de prensa.

Sobre su suplencia, reconoció que "es lo que hay" y que otro día le tocará a ella. "Pere me ha transmitido que está contento conmigo, con el trabajo que estoy haciendo, y que debo seguir así, y nada, contenta de eso. Sobre todo por la victoria del equipo, el 4-1 es muy importante. Espero seguir así", apuntó.

"Tenía muchas ganas de salir, como todas mis compañeras. Lo estaba viviendo con bastantes nervios, el penalti también. Lo he pasado bastante mal, se me ha pasado mucho peor en el banquillo. Pero bueno, estaba también disfrutando de cómo estaban jugando mis compañeras, que creo que han hecho un partido completísimo", añadió.

A nivel personal, está contenta por su partido. "Estoy contenta de poder ayudar al equipo. No miro lo del 'pichichi' personalmente. Estoy contenta de haber salido hoy, de haber ayudado al equipo, del resultado, y de tener una pequeña ventaja para la vuelta", reconoció.

"No nos esperábamos para nada el resultado. Creo que ha sido un partido, en general, muy competido. Igual lo hemos tenido un poco más controlado. Pero bueno, hemos sido bastante eficaces de cara a portería. Es medio paso. Nosotros pensamos que no está nada hecho todavía", apuntó sobre el partido.