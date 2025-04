Carlos Sainz: "Ninguno de los que hemos cambiado de equipo estamos al 100%"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) valoró con optimismo su octavo puesto este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, viendo su adaptación al nuevo coche en cinco carreras del Mundial e "ilusionado" con su ritmo en Yeda.

"Hoy era lo máximo, esta octava posición. Ha sido una carrera muy buena, he dominado la mitad de la parrilla bastante bien, la primera vez con Williams, es una buena señal. Hemos tenido una parada lenta, después de eso con la dura me sentía cómodo y podía tirar. Cuando el equipo me ha pedido que ayudase a Albon con el DRS lo he hecho, a 13 vueltas del final", dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño confesó que, después de asegurar los puntos de los dos Williams, comprobó un buen ritmo de carrera pensando en otro paso más adelante dentro de dos semanas en Miami. "Carrera muy buena, pero esa última vuelta para ver el ritmo que tenía hoy me ha dejado muy ilusionado", afirmó.

"Avisé que cambiar de equipo lleva tiempo. Todos los que hemos cambiado de equipo ninguno está al 100% todavía. Todavía me queda una curva de aprendizaje muy grande, es normal que haya fin de semanas buenos y malos. Estar en la quinta carrera sacando el máximo rendimiento del Williams es una buena señal. Hay que seguir en esta línea porque está funcionando", añadió.

"Hoy tocaba maximizar lo que había. Estaba claro que Hamilton y Norris nos iban a pasar, hay que seguir así, habrá carreras en las que plante un poco más de batalla", terminó.