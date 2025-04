Caparrós no encuentra la reacción del Sevilla (1-1) y se mete en pelea por la permanencia

Sevilla (España), 20 abr (EFE).- El debut de Joaquín Caparrós en el banquillo del Sevilla, en su cuarta etapa al frente del equipo, no lo hizo reaccionar y no pasó del 1-1 ante el Alavés, un rival metido en la pelea por salir de los puestos de descenso, de los que el conjunto andaluz no está demasiado alejado.

Un tanto de Kike García en la prolongación de la primera parte equilibró para el Alavés el que Gerard Fernández 'Peque' había logrado para el Sevilla a los doce minutos, con lo que con empate a uno llegó el descanso y también fue el resultado final. EFE

