Ancelotti critica al VAR y reclama un penalti a Bellingham

Madrid, 20 abr (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, fue crítico con la actuación del VAR en el duelo ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, al reclamar un penalti no señalado a Jude Bellingham.

"El nuevo fútbol es esto", lamentó Ancelotti en rueda de prensa tras el triunfo en el tiempo añadido del Real Madrid ante el Athletic.

"Creo que el gol anulado a Vinicius no hay duda porque es algo automático, lo que no lo es, es que el VAR no haya llamado al árbitro para verificar el penalti de Bellingham. El fútbol moderno", opinó.

"Creo que Marcelino está de acuerdo conmigo", añadió en referencia al entrenador del Villarreal que también se mostró molesto por una acción que perjudicó a su equipo en el empate ante la Real Sociedad en la jornada 32 de LaLiga. EFE