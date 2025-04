Álvaro Pombo, protagonista de la Semana Cervantina marcada por Vargas Llosa, reflexionará sobre 'El licenciado Vidriera'

Álvaro Pombo será el protagonista del acto principal de la Semana Cervantina, que comienza este lunes y que tendrá su día grande con la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2024 al escritor leonés como punto culminante. El escritor ya avanzó en noviembre que centrará su discurso de recogida del galardón en 'El licenciado Vidriera', a su juicio, obra "ejemplar" de 'el manco de Lepanto'.

El evento tendrá lugar el miércoles 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá y estará presidido por los Reyes, con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Previamente, el martes 22 de abril, como es habitual, los monarcas ofrecerán en el Palacio Real un almuerzo a una representación del mundo de las letras, según la Agenda Oficial de la Familia Real para la próxima semana consultada por Europa Press. La 'Semana Cervantina' comenzará el 21 de abril con el tendido de banderolas en la fachada del Ministerio de Cultura.

En esta ocasión, la entrega del galardón estará marcada por el reciente fallecimiento de Mario Vargas Llosa, que ganó este premio en 1994 y que también obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986), y en 2010, logró el Premio Nobel de Literatura.

La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente hasta ahora no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.

Tanto Joan Margarit como Francisco Brines recibieron el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes y que, por primera vez en la historia del galardón --en marcha desde el año 1976--, no se celebró en 23 de abril, que coincide con el día de la muerte del escritor Miguel de Cervantes.

Hace tres años la ceremonia de entrega no contó con la premiada, Cristina Peri Rossi, quien delegó en la actriz Cecilia Roth su participación en el evento, debido a problemas de salud. De hecho, ya cuando se anunció la concesión del premio, se conocía también el estado de salud delicado de la escritora uruguaya, aquejada de un broncoespasmo por entonces.

El pasado mes de noviembre, el jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', correspondiente a 2024, eligió al escritor Álvaro Pombo como ganador de la edición de ese año. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español.

Álvaro Pombo y García de los Ríos (Santander, Cantabria, 23 de junio de 1939), escritor y político español, está licenciado en Filosofía por la Universidad de Madrid y es Bachellor of Arts por el Birberk College de Londres. De 1966 a 1977 trabaja en un banco en Londres y se interesa por la tradición literaria inglesa.

Cultiva poesía --'Protocolos' (1973-2003), 'Variaciones' (1977), 'Hacia una constitución poética del año en curso' (1980)-- pero destaca como novelista, siendo un autor muy premiado. Así, 'Donde las mujeres' es Premio Nacional de Narrativa de 1997; 'La cuadratura del círculo', Premio Fastenrath de 2001, y 'El cielo raso', Premio Fundación José Manuel Lara, entre otros.

Está considerado como uno de los renovadores del realismo subjetivo y define su método literario como "psicología-ficción".

Es miembro de la Real Academia de la Lengua desde 2004, ocupando el sillón j donde leyó su discurso de ingreso titulado 'Verosimilitud y verdad'. Su obra ha sido traducida al alemán, francés, holandés, griego, inglés, italiano, noruego y portugués.

El jurado del Cervantes ha otorgado el galardón al escritor español por su "extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración", además de su "notabilísimo nivel como poeta y ensayista, a lo que se une ser uno de los grandes novelistas del español".

"Indaga en la condición humana desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios. En sus creaciones muestra el mundo a través de la construcción de un lenguaje en el que las deformaciones de la realidad aparecen reflejadas bajo el disfraz de la ironía y del humor", remarcaba el fallo hecho público el pasado mes de noviembre.

Asimismo, el jurado destaca que en su prosa, la "oralidad se refleja en la voluntad de un estilo que aspira al escribo como hablo, al desear".

El fallo fue anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien elogió a Pombo por haber creado "un mundo literario propio, aquello que define a los grandes escritores". "Un mundo imperecedero e imprescindible que conmueve y conduele", afirmó.

El jurado de este año ha estuvo presidido por el último Premio Cervantes, Luis Mateo Díez, quien estuvo presente en la sede del Ministerio de Cultura , y compuesto por Luisa Castro, Ángeles García Vargas y Marta Sanz Pastor, además de la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, que acompañó en el anuncio a Urtasun.

Tras conocerse el fallo, Pombo definió a Cervantes como un "valiente y un pringado" porque "no ganó ningún premio" y le plagiaron la segunda parte de 'El Quijote', a pesar de "su talento y su gracia".

CERVANTES: "UN PRINGAO GENIAL"

"Él no tuvo ningún premio. El asunto divertido es que Cervantes no tuvo ningún premio. Le plagiaron la segunda parte del Quijote. Estuvo en la cárcel. Cervantes era un pringado genial. Un pobrecillo. Solo tenía el talento, la gracia y esa especie de humor", dijo en una rueda de prensa en la sede de la RAE a la que llegó en silla de ruedas.

El escrito dijo estar "contento" por el "hermoso" galardón elogió la lengua española por ser un idioma "diverso, solemne y a la vez cómico y rápido". "La lengua española es una lengua de muchas patrias, no solo la castellana. Es el don de lenguas", reflexionó para añadir que es "poética".

Además, destacó que la ironía, subrayada en el fallo del jurado puede ser "mortal" para el irónico. "La ironía cervantina es no tenérselo creído. No es un sentimiento primario, es secundario", afirmó, al tiempo que añadió que escribir es "complicado". "Nunca terminas de estar satisfecho", sentenció.

Sobre qué hará con los 125.000 euros en metálico del premio, el escritor bromeó con que lo va a gastar con "parsimonia" porque es un premio "muy bueno" y "va a ser lo último" que gane. "El dinero se va y se va. Se va en las tarjetas, en el pescado, en la plaza, pero no en los vicios. Para gente modesta como yo, el dinero se va, se ríe de mi. Nunca he tenido mucho ni poco", confesó.

Asimismo, aseguró que el dinero "no cunde" y en ocasiones "no llega para todo el mes". "Mi madre decía que sería un manirroto de viejo, pero eso no es verdad. Es que no llega el dinero para todo el mes. No cunde. Este premio espero que cunda porque es lo último que voy a ganar", dijo entre risas.