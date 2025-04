Renfe dice que no contabiliza las veces que se cae su web y Transparencia le obliga a detallar su coste

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha obligado a Renfe a detallar el dinero que lleva invertido en su web, una información que fue solicitada por un ciudadano que también se interesó por el número de veces que se ha caído esta cuestionada página, si bien la empresa dice no poder ofrecer ese dato alegando que no lo contabiliza.

Así consta en dos resoluciones dictadas recientemente por el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, recogidas por Europa Press, en las que se estiman las reclamaciones presentadas por las dos personas que solicitaron la información referida.

En concreto, en marzo y abril de 2024, dos reclamantes solicitaron a Renfe y al Ministerio de Transportes el coste de la web y la aplicación móvil de Renfe en términos anuales y las empresas que se habían encargado de su diseño y mantenimiento. En lo relativo a la web, se preguntaba cuántas veces se había caído entre 2014 y 2024, mientras que en lo que respecta a la 'app' se pedía el número total de descargas desglosadas por plataformas y el número de dispositivos que la tenían descargada.

En ambas ocasiones, Renfe intentó esquivar las peticiones esgrimiendo que los solicitantes buscaban "respuestas concretas a numerosas preguntas" que requerían elaborar informes específicos que "apartarían al personal operativo respecto al ejercicio de las funciones de negocio".

Los solicitantes decidieron interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegando que les parecía "arbitrario" que la empresa dijera que aportar esos datos implicaba un "informe 'ad hoc'", pues se trata de información que tiene en su poder y no era complejo aportarla.

Transportes respondió a la reclamación de los datos de la web diciendo que quien los solicitaba no tenía otra intención que la de "manifestar su descontento con el funcionamiento de la página web de Renfe", y añadió que detallar los costes de su web no supone una "mera agregación o suma de datos", sino que se requería de un tratamiento previo y exhaustivo de varios expedientes correspondientes a un periodo superior a una década. En cuanto a los datos sobre el número de las caídas, respondió que no podía aportarlos porque no los registraba.

De su lado, el departamento que encabeza Óscar Puente dijo que la reclamación de los datos de la app no estaba "motivada ni fundada" y se limitaba a calificar de arbitraria la necesidad de un informe 'ad hoc' para dar respuesta a la solicitud.

TRANSPARENCIA ESTIMA PARCIALMENTE LAS PETICIONES

Transparencia dictó una primera resolución en la que rechazaba el argumento de Transportes y sentenciaba que facilitar únicamente los datos del coste anual de la web y la indicación de las empresas contratadas para su mantenimiento "ni supone la elaboración de un informe 'ad hoc' ni implica un tratamiento de información compleja".

De este modo, el Consejo de Transparencia ha estimado parcialmente la reclamación de información a Renfe y ha instado a la empresa a facilitar el coste de su web por años y a las empresas que se han encargado de su diseño y mantenimiento. En lo que respecta al número de caídas, Transparencia sí admitió el argumento del ministerio.

Por su parte, Transparencia sí ha estimado la petición para que Renfe informe del coste de la 'app' y de la empresa que se encarga de su mantenimiento, pero no ha admitido la petición para detallar el número de descargas por plataforma y el número de dispositivos que la tienen descargada por suponer una "complejidad" que sí implicaría un informe específico.

Estas resoluciones del Consejo de Transparencia pueden ser reclamadas ante la vía contencioso administrativa de la Audiencia Nacional.