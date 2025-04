Óscar Pereiro:"Veo a Ayuso ganando el Giro"

Carlos de Torres

Sant Antoni de Portmany (Ibiza), 19 abr (EFE).- Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006, participante en la 24a edición de la Vuelta a Ibiza BTT Siroko by Shimano, considera al español Juan Ayuso es "candidato a ganar el Giro de Italia", y respecto al dominio de Pogacar y Van der Poel en las clásicas de primavera, califica el duelo de "gran espectáculo", aunque no le gusta que el resultado esté determinado.

"Yo no he visto correr a Merckx ni he visto las clásicas de la época de De Vlaeminck, pero que yo conozca el duelo entre Pogacar y Van der Poel es lo mejor que he visto desde los años 90. Son muy superiores a todos, tan solo en la Roubaix Mads Pedersen pudo unirse a ellos pero sufrió la desgracia de pinchar", explicó EFE el ciclista gallego.

Para Pereiro, "por un lado es muy bonito ver ese duelo por saber quién gana de los dos, pero antes de salir ya hay mucha gente que está eliminada o que tiene poco que hacer. Ahora, en condiciones normales, nadie puede ganar a Van der Poel y Pogacar".

"La parte negativa es que el resultado está predeterminado y eso a mí no me gusta. Creo que las carreras tienen que estar más abiertas, pero es verdad que el duelo del otro día, incluso con averías, caídas, pinchazos, fue un espectáculo".

El duelo entre los dos gigantes del ciclismo actual ha desatado el interés de la afición al ciclismo, con sus partidarios y detractores a tal dominio.

"No conozco las audiencias, pero yo creo que tuvo que tener un nivel brutal. Ahora estamos viendo a ver un duelo de 2, pero yo creo que la carrera es más bonita cuando está más abierta, cuando no sabes qué va a pasar. Ahora mismo entre el poderío que tienen los equipos y estos dos líderes, todo es más previsible", explicò.

En opinión de Pereiro, soprenderlos "a contrapié" es difícil. "Me dicen corredores desde dentro que no es que no quieran atacar, es que no se puede atacar. O sea, te marcan un ritmo que realmente no aguantas y no te dejan reacción".

"Para mí el corredor español número 1 es Juan Ayuso, es al que veo con mejor condición, carácter, ambición, y tiene un nivel muy grande. Lo que pasa es que estando en el equipo de Pogacar es muy complicado que pueda atacar todo lo que quisiera".

Para Pereiro Enric Mas "es la eterna promesa, hizo muy buen País Vasco y tal, pero yo no le veo para ganar el Tour. Carlos Rodríguez tiene que progresar, y está para intentar hacer tercero en el Tour de Francia".

Respecto a Ayuso, las expectativas del ganador del Tour 2006 son altas.

"Ayuso yo creo que tiene condiciones para ganar el Giro de Italia, para ganar una gran vuelta. Solo hay que ver lo del año pasado en el Tour, este hombre estuvo al nivel de los mejores".

"El Giro de Italia es una carrera, para mí, de recorrido más dura que ninguna, pero en velocidad es más lenta que otras. Es una carrera donde el nivel global de los corredores es un pelín inferior al Tour. Veo a Ayuso aspirante al Giro", precisó Pereiro. EFE