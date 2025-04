Leyes de ERC, PNV y Sumar, entre las más bloqueadas por el PSOE en la Mesa del Congreso

Algunas de las leyes impulsadas por socios del Gobierno figuran entre las iniciativas legislativas que han sufrido más ampliaciones de plazos de enmiendas en el Congreso y por ende, las que más tiempo llevan en un cajón de la Mesa de la Cámara Baja, donde el PSOE y Sumar tienen la mayoría.

Según el cuadro de prórrogas de enmiendas, recogido por Europa Press, la ley más 'atascada' en el Congreso es una reforma que el PP lanzó desde el Senado y que llegó a la Cámara Baja en diciembre de 2023 con el voto en contra del PSOE y el apoyo de algunos aliados del Gobierno. En concreto, se trata de una ley para quitar el IVA a las peluquerías, que lleva un total de 53 ampliaciones de plazos de enmiendas en el Congreso.

Le siguen dos leyes de socios del PSOE, concretamente una impulsada por Sumar para despenalizar determinados delitos de opinión y otra de ERC que busca acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes.

Ambas normas llevan desde febrero de 2024 a la espera de avanzar en su tramitación parlamentaria y a diferencia de las provenientes del Senado, estas sí que contaron con el voto favorable del PSOE para su toma en consideración.

Eso sí, en el caso de la ley para permitir a los deportistas no atiendan la llamada de la selección española, el voto a favor del PSOE llegó en el último minuto, pues el Ministerio de Educación había dicho que no se admitiría, el Grupo Socialista se pronunció en contra durante el debate, y fue en la votación cuando el PSOE dio un volantazo y aceptó tramitarla. En todo caso, la propuesta de ERC no ha avanzado más.

En el "congelador" del Congreso, como lo han bautizado en numerosas ocasiones tanto los partidos de la oposición como alguno de los socios de Pedro Sánchez, también están desde marzo del año pasado, la ley del socio minoritario del Ejecutivo para proteger los derechos humanos y la jurisdicción universal en nuestro país, así como la reforma que pretende llevar el PNV de la Ley de Secretos Oficiales, a pesar de que el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha prometido en numerosas ocasiones ejecutar dicha reforma.

TAMBIÉN EN PONENCIA O EN COMISIÓN

En este contexto, hay además otras cuantas propuestas legislativas de los socios del Ejecutivo, que aunque han conseguido superar la fase de enmiendas, se han quedado estancadas en su paso por ponencia o por comisión.

Es el caso de la reforma del Reglamento del Congreso para adaptarlo al lenguaje inclusivo de género, que fue impulsada por los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, en marzo del año pasado y que no ha dado ningún paso más desde entonces.

Lo mismo pasa con la reforma de la 'ley mordaza' pactada entre el Gobierno y Bildu y cuya toma en consideración fue a finales del mes de octubre con idea de aprobarse antes de fin de año puesto que se registró por procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad todos los plazos y sin embargo, lleva desde diciembre a la espera de que se debatan las enmiendas presentadas a su paso por la Comisión de Interior.

LAS MAYORÍAS EN LA MESA

Para ampliar el plazo de enmiendas de una norma, se necesita mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que actualmente preside la socialista Francina Armengol. Esta mayoría, suele ser habitual que la conformen los tres diputados con los que cuenta el PSOE junto a los dos de Sumar, frente a los cuatro asientos que tiene el PP.

Por ende, los socialistas necesitan el apoyo de Sumar o del PP en la Mesa para bloquear las normas que ellos mismos han dejado pasar en el Pleno, pero que no quieren que sigan adelante con su tramitación.