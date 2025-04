El World Press Photo cumple 70 años: “La historia se repite... la gente sigue adelante”

Imane Rachidi

La Haya, 19 abr (EFE).- El World Press Photo cumple 70 años y su directora ejecutiva, Joumana El Zein Khoury, reflexiona en una entrevista con EFE sobre el archivo de la fundación, que refleja que “la historia se repite, y hay imágenes que podrían ser de hoy, pero en realidad son de hace 50 años”, pero mirar atrás también ofrece “perspectiva y te hace ver que la gente sigue adelante”.

“Ser una organización con setenta años me da perspectiva, en el sentido de que la gente sigue adelante, las cosas realmente cambian, pero que siempre hay horrores pasando... Ves que la historia se repite, y que hay imágenes que podrían ser de hoy, pero en realidad son de hace 20 o 50 años. Aunque también hay cosas que sí han cambiado, que ya no se ven”, señala.

Ya no ves esas imágenes de “una mano blanca con la mano de un niño negro famélico” o de “pornografía infantil, porque había mucha desnudez infantil retratada en los medios”, lo que “no quiere decir que no existan estas cosas, pero se cuestiona más cómo mostramos a las personas, las comunidades, los estereotipos, los temas, y eso es algo muy interesante”.

La fundación inaugurará en septiembre una exposición en Países Bajos con motivo de su aniversario, que se llamará “¿Qué hemos hecho?”. Para ello, ha buscado “patrones” a lo largo de su archivo.

“Por ejemplo: hay muchísimas imágenes de mujeres llorando, de hombres salvadores, o también cómo se ha retratado la piel negra, pero también cosas divertidas, como fotos imposibles”, detalla El Zein Khoury.

Pero, lamenta, después de tantas décadas de lucha, está en peligro la libertad de prensa. “Ser periodista, sobre todo fotógrafo de prensa, es muy peligroso, por el equipo que se carga, por estar en primera línea, es muy pesado física y mentalmente”. El año pasado fue el más mortal para los periodistas, según el comité para la protección de periodistas (CPI).

Ese deterioro afectó a la fotógrafa ganadora de la Foto del Año este jueves. La palestina Samar Abu Elouf fue evacuada de Gaza por el peligro para sus hijos de la guerra israelí. “Dejar todo atrás afecta mucho la salud mental… pero ella sigue trabajando y documentando la situación de los refugiados de Gaza en Doha”, explica El Zein Khoury.

La fundación ha premiado a Abu Elouf por la foto de Mahmoud, un gazatí de 9 años al que una explosión arrancó un brazo y destrozó el otro cuando huía de un ataque israelí en Gaza, que tiene el mayor número de menores amputados per cápita en el mundo, según Unicef.

“La fuerza de esta imagen, para mí, es que cuando la veo, me enfoco directamente en la cara, en lo bonito que es su rostro, y eso es lo que me atrapa. Después bajo la mirada y veo que no tiene brazos, y ahí es cuando empiezo a hacer preguntas”, dice.

Para ella, “lo hermoso, respetuoso e increíble de cómo Samar lo capturó es que primero te lleva a ver la belleza del chico, su fuerza, lo especial que es y su orgullo” y al final “no estás viendo a un niño más en medio de la guerra, uno con el que no puedes conectar o que ya estás cansado de ver, porque al final la gente tiene fatiga por compasión, no quiere seguir viendo esas imágenes”.

La Foto del Año que ganó en 2024 también denuncia la misma guerra israelí. El fotoperiodista palestino Mohammed Salem capturó a una mujer abrazando a una niña muerta envuelta en tela blanca en Gaza, un reflejo del dolor y la pérdida en una fotografía que no mostraba el rostro de ninguna de sus dos protagonistas.

“Ambas las hicieron fotógrafos locales que trabajan en condiciones súper difíciles, y las dos son bastante silenciosas, aunque muy diferentes entre sí. Una parece silenciosa cuando la ves, pero fue tomada en un momento frenético, de puro caos, con gente buscando a sus seres queridos", dice.

La de Samar, en cambio, se nota que fue hecha con calma, y muestra el después, lo que viene tras el desastre, de cuando miles de niños han tenido que huir, no solo en Gaza, sino en muchos conflictos y guerras, y se sienten la proximidad entre niño y fotógrafa”, añade.

Para El Zein Khoury, ambas fotos cuentan una “historia universal: que la guerra siempre afecta primero a los niños, no importa dónde sea”.

Y eso es lo que busca reflejar el World Press Photo, que “cada imagen cree diálogo, haga preguntas, ayude a ver las cosas desde otra capa o perspectiva, y que, con esa emoción y ese conocimiento extra, la gente piense en la historia de forma más compleja”, concluye. EFE

