El trovo también gana batallas en la improvisación cantada de España y Latinoamérica

Murcia (España), 19 abr (EFE).- Practicada desde la antigüedad, la improvisación versificada disfruta una edad de oro en las batallas de gallos raperas, pero también sigue viva entre los troveros del sudeste español o en los países iberoamericanos donde el repentismo florece hace siglos.

Conectado con los trovadores medievales, en España este arte centenario se ha conservado además con las regueifas gallegas, bertsolaris vascos, jotas aragonesas, decimistas canarios y glosadors de Baleares.

En Cuba, el repentismo también es conocido como 'punto guajiro' o 'punto cubano' y fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2017, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Perú el poeta es el payador.

El pasado 5 de abril tuvo lugar una velada trovera en la localidad Casino de Águilas, en el sur de España, en homenaje al español José Castillo (1872-1958), uno de los repentistas que sentó las bases del trovo contemporáneo.

Durante el encuentro, troveros y raperos protagonizaron un duelo, un espectáculo que balancea al espectador entre el siglo XIX y el XXI a medida que se suceden las improvisaciones.

La férrea disciplina de quintillas y décimas consonantes en octosílabo fue aplicada por veteranos del trovo, que se lanzaban primero pullas entre ellos -bien en verso o en copla-, a los que se unió la joven rapera LizKey, que rimaba también con gran eficacia, aunque en su estilo de rap -que nace en EE.UU. en los noventa-.

Tras la batalla, la joven rapera y el maestro trovero Pablo Díaz 'El morcilla', al que acompañaban dos de sus discípulos, Iván López Navarro 'El de la escucha' (Lorca, 1982) y Francisco Ponce 'El lagunero', hablaron con EFE sobre el arte de la improvisación.

"Realmente hay veces que sueltas algo y dices '¿cómo lo he hecho?' pues no tengo ni idea, pero lo he soltado", dijo LizKey.

Aunque los rimas se olviden, "el momento mágico, ese pequeño pellizco en el corazón que provocas con un verso que, por lo que sea, le llega a alguien, es lo bonito", dice Iván 'El de la escucha'.

Su compañero Francisco Ponce asiente: "Lo realmente bello del trovo es que es el arte efímero por excelencia, que al segundo desaparece".

El trovo es en la actualidad una de las manifestaciones más importante de la poesía improvisada en España y, en los últimos veinte años, una de las más conocidas en Latinoamérica por la participación de sus troveros en los festivales más importantes del género, explica uno de sus representantes y docentes más importantes, el cubano Alexis Díaz Pimienta.

Organizador de festivales a ambos lados del Atlántico, remarca que en estos encuentros, el contacto entre las distintas manifestaciones diversifica el género, y le da un terreno fértil para la renovación generacional.

Diferentes formas de versificación a uno y otro lado del Atlántico, "unidas por la herencia del idioma de la palabra que cantamos", destaca al respecto el trovero puertorriqueño Omar Santiago, para quien la capacidad de este arte para vincularse a la cotidianidad y adaptarse a lo inmediato explica su vigencia. EFE

