El ruso Kolesnikov adquiere condición de "deportista neutral" y podrá competir en Singapur

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- El nadador ruso Kliment Kolesnikov, plusmarquista universal de los 50 espalda, podrá competir en los Mundiales que se disputarán el próximo verano en Singapur, tras serle concedida esta semana la condición de "deportista neutral" por la Unidad de Integridad Acuática (AQIU).

Kolesnikov, doble medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio, podrá volver a participar, casi cuatro años después, en una gran competición internacional tras las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.

La última ocasión en la que el nadador ruso, de 24 años, compitió en un evento organizado por World Aquatics fue en los Mundiales de piscina corta disputados en diciembre de 2021 en Abu Dabi, en los que se colgó cuatro oros, una plata y un bronce.

Desde entonces, Kolesnikov no ha participado ni en Mundiales ni en Europeos, así como tampoco en los pasados Juegos Olímpicos de París, pese a que el Comité Olímpico Internacional abrió la posibilidad a los deportistas rusos de participar en la capital francesa como "deportistas neutrales individuales".

Para ello, los deportistas rusos, que no pudieron desfilar en la ceremonia inaugural ni lucir ningún distintivo de su país, tenían que cumplir una serie de condiciones, que Kolesnikov no dudo en calificar de "inaceptables" meses antes del inicio de los Juegos de París.

De hecho, sólo quince deportistas rusos, de los cuales sólo uno era nadador, Evgenii Somov, que alcanzó las semifinales en los 100 braza, compitieron en la capital francesa.

Cifra que contrastó con lo ocurrido en los Mundiales de piscina corta disputados el pasado mes de diciembre en Budapest, donde participaron veintiocho nadadores rusos bajo bandera neutral.

Una circunstancia que ha llevado a Kliment Kolesnikov a cambiar de opinión y solicitar a la Unidad de Integridad Acuática (AQIU) la condición de "deportista neutral" imprescindible para poder competir en los eventos de World Aquatics.

Nuevo estatus que el nadador ruso adquirió el pasado 16 de abril tras comprobar la AQIU que Kolesnikov no tiene "ninguna relación contractual" con cualquier agencia de seguridad o entidad militar de su país.

Igualmente se comprobó que Kolesnikov no ha mostrado "ningún apoyo" de "forma verbal o no verbal, tanto de manera implícita o explícita" a cualquier tipo "de conflicto o guerra", así como que "no ha participado en manifestaciones o actos a favor" ni "usado cualquier símbolo que pueda interpretarse razonablemente como un apoyo a cualquier conflicto".

Una puerta abierta a los Mundiales de Singapur que el nadador moscovita celebró con la consecución de las mejores marcas mundiales del año tanto en los 50 como en los 100 espalda en los Campeonatos de Rusia disputados esta semana en Kazán.

Kolesnikov, que se impuso en la final de los 50 espalda con una marca de 23.90 segundos y con un crono de 52.04 en los 100, cumplió, de este modo, los requisitos fijados por la Federación Rusa para acudir a Singapur, donde será uno de los máximos candidatos al oro. EFE