El hermano de Alcaraz, eliminado en semifinales del Godó sub-14

Barcelona, 19 abr (EFE).- Jaime Alcaraz, hermano pequeño de Carlos Alcaraz y segundo cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó sub-14, ha caído eliminado en semifinales ante el también español Pepe García, por 6-2 y 6-1, en 51 minutos de juego.

Así pues, tras vencer en su debut a Tim Franco (6-2 y 6-2) en la ronda de cuartos de final, el pequeño de los Alcaraz se despide del torneo barcelonés y se diluye la posibilidad de que los dos hermanos puedan levantar el trofeo en la capital catalana.

"Me encanta verlo jugar cada vez que puedo. Hacía tiempo que no lo veía y me hacía ilusión", explicaba Alcaraz tras ver en directo el estreno de su hermano en la competición.

Por su parte, Pepe García, tercer cabeza de serie del torneo, luchará por el título en la capital catalana contra el ganador del duelo entre el español Rafael García, primer cabeza de serie, y el rumano Luca Daraban. EFE

