Diego Pablo Simeone: "Teníamos que hacer los números perfectos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la mala segunda parte de su equipo este sábado en la derrota (1-0) ante la UD Las Palmas, fallando al tramo final "perfecto" que necesitaban para pelear por LaLiga EA Sports.

"Teníamos que hacer los números perfectos, hoy desgraciadamente no lo hicimos. Hicimos un primer tiempo bastante correcto, con situaciones importantes. En el segundo tiempo, el partido empezó monótono, aburrido, no jugamos bien, no pudimos generar lo que nos imaginábamos", afirmó en rueda de prensa.

El preparador argentino fue preguntado por la falta de intensidad o actitud de algunos jugadores. "Son 14 años estando en el club. Lo vamos a cuidar a morir lo que hemos construido, seguiremos buscando gente que trabaje. No es actitud, se jugó mal. Cuando uno juega mal no tiene posibilidades, no construye hacia adelante. Hice los cambios para otro camino que no se encontró. Hoy no ha salido bien. Hay que mejorar la parte que se vio en el segundo tiempo", dijo.

"En este último tramo hemos sufrido más (en defensa). Es una fase del juego que para nosotros es muy importante y necesitamos gente que interprete bien lo que necesitamos", terminó.