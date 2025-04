Ana Rosa Quintana desvela si ha coincidido con la Reina Sofía en la Semana Santa de Sevilla

Este Jueves Santo, la Reina Sofía se ha dejado ver en Sevilla para disfrutar de una Semana Santa muy especial. La emérita acudió a la Basílica de la Macarena, una parada habitual antes del inicio de la esperada Madrugada, uno de los momentos más emotivos y multitudinarios de la Semana Santa sevillana.

Mientras tanto, Ana Rosa Quintana también ha celebrado intensamente de estas fiestas, aunque, como ella misma ha contado en exclusiva para Europa Press, no llegó a coincidir con la reina Sofía. "No, no, no. Unos amigos sí que venían con ella en el AVE, pero nosotros estuvimos en la Esperanza. Estamos viendo salir a la Esperanza, o sea que nos hemos acostado a las cuatro y media de la mañana", explicó la periodista.

La presentadora, que ha vivido estos días con emoción y en familia, confesó que esta Semana Santa ha sido muy especial para ella: "Bien, pero muy bonito. Y luego todos mis hijos salen a nazarenos y mi marido con toda la familia... Son unos momentos preciosos".

Una Semana Santa llena de tradición, fervor y rostros conocidos, en la que tanto la Reina Emérita como Ana Rosa han querido formar parte, cada una a su manera, de una de las celebraciones más importantes de la capital andaluza.