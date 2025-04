Aitana Bonmatí: "Estos partidos sacan la mejor versión de mí"

La futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí ha reconocido que partidos como el de este domingo, de ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea en el Johan Cruyff, sacan "la mejor versión" de ella misma, además de resaltar que el equipo llega "en un buen momento físico, de confianza y de nivel de juego" a la eliminatoria.

"Me encuentro bien, en un gran estado de forma y de confianza. Estos partidos me hacen grande y sacan la mejor versión de mí", declaró en rueda de prensa. "Veo al equipo muy bien, llegamos en un buen momento físico y de confianza, también de nivel de juego. Llegamos al momento de la temporada que realmente queremos las jugadoras, son esos partidos que nos hacen grandes y que nos demuestran el nivel en el que estamos. Estamos en un buen momento, sabemos a quién tenemos delante y que no será fácil, pero confiamos en nosotras y en lo que trabajamos", añadió.

También resaltó que es una eliminatoria "en la que el nivel es muy importante". "Tenemos la referencia del año pasado, en el que el primer partido no fue bien y en el segundo conseguimos el pase a la final. Es una eliminatoria larga y es importante conseguir un buen resultado en el primer partido, pero teniendo en cuenta de que es una eliminatoria a 180 minutos", indicó.

"Es importante sacar un buen resultado en el primer partido, pero sin volvernos locas. El año pasado tuvimos una experiencia que nos dice lo contrario; sacamos un mal resultado en el partido de ida y le pudimos dar la vuelta en la vuelta. Las eliminatorias se juegan a 180 minutos y creo que este va a ser lo mismo. Obviamente, si podemos sacar un buen resultado, mejor para todas y todos", continuó.

Además, la doble Balón de Oro cree que es "curioso" que se encuentren por tercera vez consecutiva con el Chelsea. "Es un rival que personalmente me gusta, disfrutamos mucho los partidos que jugamos contra ellas, son reñidos", dijo. "Creo que el año en que hubo más distancia fue el año de la final de Goteborg, pero hemos podido ver en los dos últimos años que las dos eliminatorias han estado muy igualadas. El Chelsea está haciendo una gran inversión, todo el mundo lo está viendo, tiene una gran plantilla de jugadoras. Será una eliminatoria igualada como la de los últimos años", apuntó.

En este sentido, cree que hay "una gran rivalidad" con el conjunto inglés. "Nos enfrentamos desde hace cuatro o cinco años, pero es una buena rivalidad sana, no mala. En términos de fútbol, es una gran rivalidad. En estos partidos, siempre podemos disfrutar del fútbol porque tenemos buenas rivales que nos hacen mejores. Tienen a Keira -Walsh- y a Lucy -Bronze-, las echamos de menos porque nos ayudaron mucho en el pasado", manifestó.

"Será curioso ver a Keira y a Lucy vestidas de azul, ya que el año pasado estaban con nosotras intentando eliminar al Chelsea en semifinales, y así fue. Ellas nos conocen, saben cómo jugamos, pero no sé si esto es suficiente como para plantear un partido contra nosotras, porque creo que tenemos alternativas para cambiar en el partido y jugadoras nuevas. Nos conocen, pero nosotras también las conocemos a ellas, sabemos cómo se comportan en el campo, y no solo a ellas, sino a otras jugadoras de su equipo que llevamos jugando allí muchos años", prosiguió.

Por último, Bonmatí habló del hecho de jugar las semifinales en el Johan Cruyff en lugar de en Montjuïc. "Personalmente me hace raro, porque no jugamos unas 'semis' desde el PSG. Pero el Johan es nuestro campo, lo conocemos perfectamente, tenemos nuestras rutinas, nuestros hábitos aquí. Lo sentimos como casa y espero que esté lleno", finalizó.